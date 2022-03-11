Гол Коутиньо помог "Астон Вилле" разгромить "Лидс"

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Гол Коутиньо помог "Астон Вилле" разгромить "Лидс"

Фото: инстаграм "Астон Виллы"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 20-го тура чемпионата Англии "Астон Вилла" на выезде разгромила "Лидс" со счетом 3:0.

Победу гостям принесли голы Филиппе Коутиньо, Мэтти Кэша и Кэлума Чемберса.

"Астон Вилла", набрав 36 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лидс" с 23 очками остался на 16-й позиции.

"Лидс" – "Астон Вилла" - 0:3 (0:1)
Голы: Коутиньо, 22 - 0:1, Кэш, 65 - 0:2, Чемберс, 73 - 0:3

"Лидс": Мелье, Даллас, Эйлинг, Стрейк, Фирпо, Кох, Форшоу (Клих, 67), Харрисон (Бэмфорд, 58), Родриго (Гелхардт, 46), Джеймс, Рафинья.

"Астон Вилла": Мартинес, Чемберс, Мингз, Динь, Коутиньо, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи, Кэш, Ингз (Сансон, 71), Уоткинс.

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