Гол Кудряшова принёс "Истанбулу" важную победу в чемпионате Турции
В рамках 22-го тура чемпионата Турции "Истанбул" на выезде взял верх над "Антальяспором". Единственный гол в этом матче забил защитник сборной России Фёдор Кудряшов, для которого эта игра стала дебютной в составе стамбульской команды.
"Антальяспор" - "Истанбул" - 0:1
Гол: Кудряшов, 33 - 0:1.
"Истанбул": Гюнок, Текдемир, Таски, Кайсара, Кудряшов, Кахведжи, Белезоглу, Вишча, Моссоро (Айдогду, 90), Туран (Ба, 74), Робиньо (Элиа, 84).
Başakşehir'in Kudryashov ile bulduğu gol. pic.twitter.com/zOmwGJTd4r— TurkSpor TV (@TurkSporTV) 18 февраля 2019 г.
Благодаря этой победе "Истанбул" укрепил своё лидерство в первенстве, увеличив отрыв от идущего вторым "Галатасарая" до шести очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|75
|2
|Фенербахче
|34
|72
|3
|Истанбул ББ
|34
|72
|4
|Бешикташ
|34
|71
|5
|Трабзонспор
|34
|55
|6
|Гёзтепе АС Измир
|34
|49
|7
|Сивасспор
|34
|49
|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
|39
|14
|Антальяспор
|34
|38
|15
|Коньяспор
|34
|36
|16
|Османлыспор
|34
|33
|17
|Генчлербирлиги
|34
|33
|18
|Карабюкспор
|34
|12