Гол Кудряшова принёс "Истанбулу" важную победу в чемпионате Турции

В рамках 22-го тура чемпионата Турции "Истанбул" на выезде взял верх над "Антальяспором". Единственный гол в этом матче забил защитник сборной России Фёдор Кудряшов, для которого эта игра стала дебютной в составе стамбульской команды.

"Антальяспор" - "Истанбул" - 0:1

Гол: Кудряшов, 33 - 0:1.

"Истанбул": Гюнок, Текдемир, Таски, Кайсара, Кудряшов, Кахведжи, Белезоглу, Вишча, Моссоро (Айдогду, 90), Туран (Ба, 74), Робиньо (Элиа, 84).

Благодаря этой победе "Истанбул" укрепил своё лидерство в первенстве, увеличив отрыв от идущего вторым "Галатасарая" до шести очков.

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