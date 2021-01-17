Гол Курзава вывел ПСЖ на первое место в Лиге 1

Теги псжанжер

Гол Курзава вывел ПСЖ на первое место в Лиге 1

В матче 20-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на выезде обыграл "Анжер" со счетом 1:0. Единственный гол забил Лайвин Курзава.

ПСЖ, набрав 42 очка, вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Анжер" с 30 очками остался на седьмой позиции.

"Анжер" – ПСЖ - 0:1 (0:0)
Гол: Курзава, 70 - 0:1

"Анжер": Бернардони, Тома, Манко, Траоре, Думбия, Перейра Лаже (Кабо, 75), Фюльжени, Капель (Тиуб, 75), Кулибали, Амаду, Дьони (Баокен, 61).

ПСЖ: Навас, Диалло, Курзава, Флоренци, Маркиньос, Ди Мария (Эррера, 80), Паредес, Верратти, Кин (Икарди, 69), Мбаппе (Сарабия, 80), Неймар.

Не пропустите: ПСЖ нашел замену Мбаппе в "Барселоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 16 января

Главные новости дня: 16 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов