Гол Курзава вывел ПСЖ на первое место в Лиге 1

В матче 20-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на выезде обыграл "Анжер" со счетом 1:0. Единственный гол забил Лайвин Курзава.

ПСЖ, набрав 42 очка, вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Анжер" с 30 очками остался на седьмой позиции.

"Анжер" – ПСЖ - 0:1 (0:0)

Гол: Курзава, 70 - 0:1

"Анжер": Бернардони, Тома, Манко, Траоре, Думбия, Перейра Лаже (Кабо, 75), Фюльжени, Капель (Тиуб, 75), Кулибали, Амаду, Дьони (Баокен, 61).

ПСЖ: Навас, Диалло, Курзава, Флоренци, Маркиньос, Ди Мария (Эррера, 80), Паредес, Верратти, Кин (Икарди, 69), Мбаппе (Сарабия, 80), Неймар.

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