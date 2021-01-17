Гол Курзава вывел ПСЖ на первое место в Лиге 1
В матче 20-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на выезде обыграл "Анжер" со счетом 1:0. Единственный гол забил Лайвин Курзава.
ПСЖ, набрав 42 очка, вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Анжер" с 30 очками остался на седьмой позиции.
"Анжер" – ПСЖ - 0:1 (0:0)
Гол: Курзава, 70 - 0:1
"Анжер": Бернардони, Тома, Манко, Траоре, Думбия, Перейра Лаже (Кабо, 75), Фюльжени, Капель (Тиуб, 75), Кулибали, Амаду, Дьони (Баокен, 61).
ПСЖ: Навас, Диалло, Курзава, Флоренци, Маркиньос, Ди Мария (Эррера, 80), Паредес, Верратти, Кин (Икарди, 69), Мбаппе (Сарабия, 80), Неймар.
Не пропустите: ПСЖ нашел замену Мбаппе в "Барселоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 16 января
-
Экс-игрок ПСЖ: "Порой Мбаппе грубит одноклубникам"
-
Моуринью "наехал" на Бэйла на тренировке
-
"Реал" определился со стоимостью Одриосолы
-
"Локомотив" спародировал обложку легендарного альбома The Beatles
-
Гол Курзава вывел ПСЖ на первое место в Лиге 1
-
"Лестер" обыграл "Саутгемптон" и вышел на 2-е место в АПЛ
-
"Севилья" вышла в 1/8 финала Кубка Испании
-
"Реал" выдал худший старт сезона при Зидане
-
"Барселона" отказалась отпустить Нето
-
Бывший футболист ЦСКА умер в возрасте 39 лет
-
Платини сравнил Месси и Роналду
-
Адольфо Гайч готов перейти в "Дженоа"
-
Куман рассказал о состоянии Месси перед финалом Суперкубка Испании
-
ПСВ с хоккейным счетом обыграл "Спарту" и приблизился к "Аяксу"
-
Бывший ассистент Карреры вернулся в "Спартак"
-
Гладбахская "Боруссия" упустила победу над "Штутгартом"
-
"Челси" прервал трехматчевую безвыигрышную серию
-
Лионель Месси попал в заявку "Барселоны" на финал Суперкубка Испании
-
В "Спартаке" прокомментировали трансфер Хендрикса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13