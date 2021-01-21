Гол Левандовски принес "Баварии" победу в матче с "Аугсбургом"

Завершились несколько матчей 17-го тура чемпионата Германии. "Бавария" на выезде победила "Аугсбург", "РБ Лейпциг" дома оказался сильнее "Униона", "Арминия" на своем поле разгромила "Штутгарт", а "Фрайбург" в родных стенах разошелся миром с "Айнтрахтом".

"Аугсбург" – "Бавария" - 0:1 (0:1)

Гол: Левандовски, 13 (с пенальти) - 0:1

"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Люка Эрнандес, Горетцка, Киммих, Мюллер (Хави Мартинес, 89), Левандовски (Толиссо, 67), Гнабри (Сане, 67), Коман (Мусиала, 80).

"РБ Лейпциг" – "Унион" - 1:0 (0:0)

Гол: Форсберг, 70 - 1:0

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Адамс, 77), Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо, Кампль (Форсберг, 60), Забитцер, Нкунку (Айдара, 87), Ольмо (Поульсен, 87), Серлот.

"Фрайбург" – "Айнтрахт" - 2:2 (1:1)

Голы: Юнес, 6 - 0:1, Шаллаи, 32 - 1:1, Петерсен, 63 - 2:1, Шлоттербек, 75 (автогол) - 2:2

"Арминия" – "Штутгарт" - 3:0 (1:0)

Голы: Клос, 27 - 1:0, Кемпф, 47 (автогол) - 2:0, Доан, 86 - 3:0

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