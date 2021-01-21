Гол Левандовски принес "Баварии" победу в матче с "Аугсбургом"
Завершились несколько матчей 17-го тура чемпионата Германии. "Бавария" на выезде победила "Аугсбург", "РБ Лейпциг" дома оказался сильнее "Униона", "Арминия" на своем поле разгромила "Штутгарт", а "Фрайбург" в родных стенах разошелся миром с "Айнтрахтом".
"Аугсбург" – "Бавария" - 0:1 (0:1)
Гол: Левандовски, 13 (с пенальти) - 0:1
"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Люка Эрнандес, Горетцка, Киммих, Мюллер (Хави Мартинес, 89), Левандовски (Толиссо, 67), Гнабри (Сане, 67), Коман (Мусиала, 80).
"РБ Лейпциг" – "Унион" - 1:0 (0:0)
Гол: Форсберг, 70 - 1:0
"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Адамс, 77), Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо, Кампль (Форсберг, 60), Забитцер, Нкунку (Айдара, 87), Ольмо (Поульсен, 87), Серлот.
"Фрайбург" – "Айнтрахт" - 2:2 (1:1)
Голы: Юнес, 6 - 0:1, Шаллаи, 32 - 1:1, Петерсен, 63 - 2:1, Шлоттербек, 75 (автогол) - 2:2
"Арминия" – "Штутгарт" - 3:0 (1:0)
Голы: Клос, 27 - 1:0, Кемпф, 47 (автогол) - 2:0, Доан, 86 - 3:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20