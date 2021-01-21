Гол Левандовски принес "Баварии" победу в матче с "Аугсбургом"

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Гол Левандовски принес "Баварии" победу в матче с "Аугсбургом"

Завершились несколько матчей 17-го тура чемпионата Германии. "Бавария" на выезде победила "Аугсбург", "РБ Лейпциг" дома оказался сильнее "Униона", "Арминия" на своем поле разгромила "Штутгарт", а "Фрайбург" в родных стенах разошелся миром с "Айнтрахтом".

"Аугсбург" – "Бавария" - 0:1 (0:1)
Гол: Левандовски, 13 (с пенальти) - 0:1

"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Люка Эрнандес, Горетцка, Киммих, Мюллер (Хави Мартинес, 89), Левандовски (Толиссо, 67), Гнабри (Сане, 67), Коман (Мусиала, 80).

"РБ Лейпциг" – "Унион" - 1:0 (0:0)
Гол: Форсберг, 70 - 1:0

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Адамс, 77), Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо, Кампль (Форсберг, 60), Забитцер, Нкунку (Айдара, 87), Ольмо (Поульсен, 87), Серлот.

"Фрайбург" – "Айнтрахт" - 2:2 (1:1)
Голы: Юнес, 6 - 0:1, Шаллаи, 32 - 1:1, Петерсен, 63 - 2:1, Шлоттербек, 75 (автогол) - 2:2

"Арминия" – "Штутгарт" - 3:0 (1:0)
Голы: Клос, 27 - 1:0, Кемпф, 47 (автогол) - 2:0, Доан, 86 - 3:0

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
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17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
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