Гол Левандовски спас "Бавария" от поражения в матче с "Унионом"

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Гол Левандовски спас "Бавария" от поражения в матче с "Унионом"

В матче 11-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" на выезде сыграла вничью с берлинским "Унионом" со счетом 1:1. В первом тайме счет открыл Гриша Премель, а во второй половине равновесие восстановил Роберт Левандовски.

"Бавария" вышла на первое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 24 очка. "Унион" с 17 очками поднялся на шестую позицию.

"Унион" Берлин – "Бавария" - 1:1 (1:0)
Голы: Премель, 4 - 1:0, Левандовски, 67 - 1:1

"Унион": Люте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Ленц, Грисбек (Рюэрсон, 71), Премель, Беккер, Ингвартсен (Тойхерт, 36), Авонийи, Бюльтер (Эндо, 71).

"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис, Горетцка, Мусиала (Сане, 63), Мюллер, Левандовски, Гнабри, Коман.

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