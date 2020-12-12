Гол Левандовски спас "Бавария" от поражения в матче с "Унионом"
В матче 11-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" на выезде сыграла вничью с берлинским "Унионом" со счетом 1:1. В первом тайме счет открыл Гриша Премель, а во второй половине равновесие восстановил Роберт Левандовски.
"Бавария" вышла на первое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 24 очка. "Унион" с 17 очками поднялся на шестую позицию.
"Унион" Берлин – "Бавария" - 1:1 (1:0)
Голы: Премель, 4 - 1:0, Левандовски, 67 - 1:1
"Унион": Люте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Ленц, Грисбек (Рюэрсон, 71), Премель, Беккер, Ингвартсен (Тойхерт, 36), Авонийи, Бюльтер (Эндо, 71).
"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис, Горетцка, Мусиала (Сане, 63), Мюллер, Левандовски, Гнабри, Коман.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20