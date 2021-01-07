Луис Адриано помог "Палмейрасу" разгромить "Ривер Плейт" в Кубке Либертадорес, "Бока Хуниорс" и "Сантос" сильнейшего не выявили

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Луис Адриано помог "Палмейрасу" разгромить "Ривер Плейт" в Кубке Либертадорес, "Бока Хуниорс" и "Сантос" сильнейшего не выявили

Минувшей ночью завершились первые полуфинальные матчи Кубка Либертадорес.

"Бока Хуниорс" и "Сантос" расписали нулевую ничью в Буэнос-Айресе, а "Ривер Плейт" дома крупно проиграл "Палмейрасу", в составе которого забил экс-спартаковец Луис Адриано.

"Бока Хуниорс" (Аргентина) – "Сантос" (Бразилия) - 0:0

"Бока Хуниорс": Андрада, Лопес, Фабра, Искьердос, Хара, Сальвио (Буффарини, 78), Капальдо, Гонсалес (Кардона, 63), Сольдано (Абила, 77), Тевес, Вилья.

"Сантос": Джон, Лукас (Лаэрсио, 84), Фелипе Жонатан, Пара, Диего Питука, Алисон, Луан Перес, Сотельдо (Сандри, 56), Мариньо, Кайо Жорже (Мадсон, 78), Лукас Брага.
 

"Ривер Плейт" (Аргентина) - "Палмейрас" (Бразилия) - 0:3

Голы: 0:1 – 27 Рони, 0:2 – 47 Луис Адриано, 0:3 – 62 Винья.

"Ривер Плейт": Армани, Пинола, Рохас, Каско (Джиротти, 74), Монтиель, Фернандес (Альварес, 81), Перес (Диас, 88), Карраскаль, де ла Крус, Борре, Суарес (Понсио, 74).

"Палмейрас": Уэвертон, Гомес, Маркос Роша, Винья, Алан Эмперор, Габриэл Менино, Данило (Зе Рафаэл, 67), Скарпа (Рафаэл Вейга, 71), Патрик де Паула (Эмерсон, 78), Луис Адриано (Виллиан, 78), Рони (Брено, 71).

Удаление: Карраскаль (60).

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