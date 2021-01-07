Луис Адриано помог "Палмейрасу" разгромить "Ривер Плейт" в Кубке Либертадорес, "Бока Хуниорс" и "Сантос" сильнейшего не выявили
Минувшей ночью завершились первые полуфинальные матчи Кубка Либертадорес.
"Бока Хуниорс" и "Сантос" расписали нулевую ничью в Буэнос-Айресе, а "Ривер Плейт" дома крупно проиграл "Палмейрасу", в составе которого забил экс-спартаковец Луис Адриано.
"Бока Хуниорс" (Аргентина) – "Сантос" (Бразилия) - 0:0
"Бока Хуниорс": Андрада, Лопес, Фабра, Искьердос, Хара, Сальвио (Буффарини, 78), Капальдо, Гонсалес (Кардона, 63), Сольдано (Абила, 77), Тевес, Вилья.
"Сантос": Джон, Лукас (Лаэрсио, 84), Фелипе Жонатан, Пара, Диего Питука, Алисон, Луан Перес, Сотельдо (Сандри, 56), Мариньо, Кайо Жорже (Мадсон, 78), Лукас Брага.
"Ривер Плейт" (Аргентина) - "Палмейрас" (Бразилия) - 0:3
Голы: 0:1 – 27 Рони, 0:2 – 47 Луис Адриано, 0:3 – 62 Винья.
"Ривер Плейт": Армани, Пинола, Рохас, Каско (Джиротти, 74), Монтиель, Фернандес (Альварес, 81), Перес (Диас, 88), Карраскаль, де ла Крус, Борре, Суарес (Понсио, 74).
"Палмейрас": Уэвертон, Гомес, Маркос Роша, Винья, Алан Эмперор, Габриэл Менино, Данило (Зе Рафаэл, 67), Скарпа (Рафаэл Вейга, 71), Патрик де Паула (Эмерсон, 78), Луис Адриано (Виллиан, 78), Рони (Брено, 71).
Удаление: Карраскаль (60).
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Дубль Месси принес "Барселоне" победу над "Атлетиком"
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Ривер Плейт
|6
|11
|2
|Сан-Паулу
|6
|9
|3
|Зе Стронгест
|6
|8
|4
|Трухильянос ФК
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Росарио Сентраль
|6
|11
|2
|Насьонал Монтевидео
|6
|9
|3
|Палмейрас
|6
|8
|4
|Ривер Плейт Монтевидео
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|6
|12
|2
|Расинг Клуб
|6
|9
|3
|Боливар
|6
|6
|4
|Депортиво Кали
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Атлетико Насьонал
|6
|16
|2
|Уракан
|6
|8
|3
|Пеньяроль
|6
|5
|4
|Спортинг Кристаль
|6
|4
|Группа 5
|М
|О
|1
|Атлетико Минейро
|6
|13
|2
|Индепендьенте
|6
|11
|3
|Коло Коло
|6
|9
|4
|Мелгар
|6
|0
|Группа 6
|М
|О
|1
|Толука
|6
|13
|2
|Гремио
|6
|11
|3
|Сан Лоренцо
|6
|4
|4
|ЛДУ Кито
|6
|4
|Группа 7
|М
|О
|1
|Пумас УНАМ
|6
|15
|2
|Депортиво Тачира
|6
|9
|3
|Олимпия
|6
|7
|4
|Эмелек
|6
|4
|Группа 8
|М
|О
|1
|Коринтианс
|6
|13
|2
|Серро Портеньо
|6
|10
|3
|Санта-Фе
|6
|8
|4
|Кобресаль
|6
|3