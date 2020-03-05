Гол Луиса Адриано помог "Палмейрасу" выиграть у "Тигре" в Кубке Либертадорес

В рамках первого тура группового этапа Кубка Либертадорес "Палмейрас" одержал победу над "Тигре" со счётом 2:0.

Первый гол в этом матче забил бывший форвард московского "Спартака" Луис Адриано.

Напомним, что 32-летний нападающий в июле прошлого года сменил российский клуб на бразильский за 1 миллион евро.

В 15 матчах в составе "Палмейраса" Адриано забил 7 голов и сделал 1 ассист.

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