Гол Луиса Адриано помог "Палмейрасу" выиграть у "Тигре" в Кубке Либертадорес
В рамках первого тура группового этапа Кубка Либертадорес "Палмейрас" одержал победу над "Тигре" со счётом 2:0.
Первый гол в этом матче забил бывший форвард московского "Спартака" Луис Адриано.
Напомним, что 32-летний нападающий в июле прошлого года сменил российский клуб на бразильский за 1 миллион евро.
В 15 матчах в составе "Палмейраса" Адриано забил 7 голов и сделал 1 ассист.
Не пропустите: Луис Адриано: "Я не хотел уходить из "Спартака". | http://soccernews.ru
главное
-
Игрок "Тоттенхэма" едва не подрался с болельщиком после матча с "Норвичем"
-
Черчесов рассказал об особенностях подготовки сборной России к Евро-2020
-
"Ливерпуль" погрузился в кризис? Травма капитана, спад атаки и отсутствие "скамейки" привели "красных" к худшей серии за последние годы
-
"Спартак" подаст апелляцию на удаление Понсе в матче Кубка России с ЦСКА
-
Роналдиньо арестован в Парагвае
Лента новостей
-
Слуцкий пригласил жительниц Казани отметить 8 марта на матче "Рубина"
-
Широков высказался об инциденте с участием Гончаренко и Тедеско
-
Бельгийский арбитр Де Блекере будет работать в РФС
-
УЕФА хочет создать "летнюю Лигу Чемпионов"
-
"Ты куда лезешь?": Талалаев встал на защиту Гончаренко в ситуации с Тедеско
-
"Интер" пожертвовал крупную сумму на исследование коронавируса
-
Игрок "Тоттенхэма" едва не подрался с болельщиком после матча с "Норвичем"
-
В "Зените" прокомментировали конфликт фанатов во время матча с "Ахматом"
-
Черчесов рассказал об особенностях подготовки сборной России к Евро-2020
-
Гол Луиса Адриано помог "Палмейрасу" выиграть у "Тигре" в Кубке Либертадорес
-
Федун оценил победу "Спартака" в дерби с ЦСКА
-
Команды Моуринью в 89% случаев проигрывают в серии пенальти
-
Газзаев высказался об отказе Гончаренко от рукопожатия с Тедеско после матча "Спартак" - ЦСКА
-
АЕК при Каррере не проигрывает в 13 матчах подряд
-
Гендиректор "Зенита" сделал заявление о травме Дзюбы
-
"Ливерпуль" погрузился в кризис? Травма капитана, спад атаки и отсутствие "скамейки" привели "красных" к худшей серии за последние годы
-
"Манчестер Сити" потерял Де Брюйне в преддверии манкунианского дерби
-
Мбаппе оформил хет-трик в четвёртом турнире в карьере
-
"Реал Сосьедад" вышел в финал Кубка Испании впервые с 1988 года
-
Моуринью прокомментировал вылет "Тоттенхэма" из Кубка Англии
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Ривер Плейт
|6
|11
|2
|Сан-Паулу
|6
|9
|3
|Зе Стронгест
|6
|8
|4
|Трухильянос ФК
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Росарио Сентраль
|6
|11
|2
|Насьонал Монтевидео
|6
|9
|3
|Палмейрас
|6
|8
|4
|Ривер Плейт Монтевидео
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|6
|12
|2
|Расинг Клуб
|6
|9
|3
|Боливар
|6
|6
|4
|Депортиво Кали
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Атлетико Насьонал
|6
|16
|2
|Уракан
|6
|8
|3
|Пеньяроль
|6
|5
|4
|Спортинг Кристаль
|6
|4
|Группа 5
|М
|О
|1
|Атлетико Минейро
|6
|13
|2
|Индепендьенте
|6
|11
|3
|Коло Коло
|6
|9
|4
|Мелгар
|6
|0
|Группа 6
|М
|О
|1
|Толука
|6
|13
|2
|Гремио
|6
|11
|3
|Сан Лоренцо
|6
|4
|4
|ЛДУ Кито
|6
|4
|Группа 7
|М
|О
|1
|Пумас УНАМ
|6
|15
|2
|Депортиво Тачира
|6
|9
|3
|Олимпия
|6
|7
|4
|Эмелек
|6
|4
|Группа 8
|М
|О
|1
|Коринтианс
|6
|13
|2
|Серро Портеньо
|6
|10
|3
|Санта-Фе
|6
|8
|4
|Кобресаль
|6
|3