Гол Луиса Суареса помог "Атлетико" обыграть "Сельту"
В рамках 6-го тура испанской Примеры "Атлетико" на выезде обыграл "Сельту".
Благодаря победе "Атлетико" поднялся на четвертое место, при этом у "матрасников" две игры в запасе.
"Сельта" - "Атлетико" 0:2
Голы: Суарес, 6 - 0:1, Карраско, 90 - 0:2
"Сельта": Вильяр, Фонтан, Араухо, Оласа (Родригес, 88), Каррейра (Вейга, 84), Тапия, Бельтран (Денис Суарес, 63), Нолито, Мурильо, Аспас, Санти Мина (Мор, 63).
"Атлетико": Облак, Триппьер, Эрмосо, Савич, Санчес (Фелипе, 50), Коке, Торрейра, Лемар (Льоренте, 65), Корреа (Эррера, 77), Суарес (Карраско, 65), Диего Коста (Жоау Феликс, 50).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14