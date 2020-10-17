Гол Луиса Суареса помог "Атлетико" обыграть "Сельту"

В рамках 6-го тура испанской Примеры "Атлетико" на выезде обыграл "Сельту".

Благодаря победе "Атлетико" поднялся на четвертое место, при этом у "матрасников" две игры в запасе.

"Сельта" - "Атлетико" 0:2

Голы: Суарес, 6 - 0:1, Карраско, 90 - 0:2

"Сельта": Вильяр, Фонтан, Араухо, Оласа (Родригес, 88), Каррейра (Вейга, 84), Тапия, Бельтран (Денис Суарес, 63), Нолито, Мурильо, Аспас, Санти Мина (Мор, 63).

"Атлетико": Облак, Триппьер, Эрмосо, Савич, Санчес (Фелипе, 50), Коке, Торрейра, Лемар (Льоренте, 65), Корреа (Эррера, 77), Суарес (Карраско, 65), Диего Коста (Жоау Феликс, 50).

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