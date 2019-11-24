Гол Лукаку помог "Интеру" разгромить "Торино" в матче Серии А

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Гол Лукаку помог "Интеру" разгромить "Торино" в матче Серии А

В 13-м туре чемпионата Италии "Интер" на выезде разгромил "Торино" со счетом 3:0. Победу миланскому клубу принесли голы Лаутаро Мартинеса, Стефана де Врея и Ромелу Лукаку.

"Интер" занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Клуб отстает от лидирующего "Ювентуса" на одно очко. "Торино" опустился на 12-ю позицию.

"Торино" – "Интер" - 0:3 (0:2)
Голы: Мартинес, 12 - 0:1, де Врей, 32 - 0:2, Лукаку, 55 - 0:3

"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, де Врей, Годин, Бираги, Весино, Барелла (Валеро, 45), Брозович, Шкриньяр, Мартинес (Кандрева, 69), Лукаку.

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