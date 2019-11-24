Гол Лукаку помог "Интеру" разгромить "Торино" в матче Серии А
В 13-м туре чемпионата Италии "Интер" на выезде разгромил "Торино" со счетом 3:0. Победу миланскому клубу принесли голы Лаутаро Мартинеса, Стефана де Врея и Ромелу Лукаку.
"Интер" занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Клуб отстает от лидирующего "Ювентуса" на одно очко. "Торино" опустился на 12-ю позицию.
"Торино" – "Интер" - 0:3 (0:2)
Голы: Мартинес, 12 - 0:1, де Врей, 32 - 0:2, Лукаку, 55 - 0:3
"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, де Врей, Годин, Бираги, Весино, Барелла (Валеро, 45), Брозович, Шкриньяр, Мартинес (Кандрева, 69), Лукаку.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|13
|35
|2
|Интер Милан
|13
|34
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Рома
|12
|22
|6
|Аталанта
|13
|22
|7
|Наполи
|13
|20
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Удинезе
|12
|14
|12
|Торино
|13
|14
|13
|Милан
|13
|14
|14
|Сассуоло
|11
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7