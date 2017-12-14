Гол Лукаку приносит "Манчестер Юнайтед" минимальную победу над "Борнмутом"

После домашнего поражения от лидера английской Премьер-лиги в манчестерском дерби, на "Олд Траффорд" ожидали яркой игры от своих любимцев с представителем нижней части турнирной таблицы. В рамках 17 тура "Манчестер Юнайтед" принимал скромный "Борнмут". Перед этой встречей всё и вся говорило в пользу "красных дьяволов". Однако цифры в футбол не играют, поэтому манкунианцам предстояло доказать свое превосходство на поле.

Поединок начался в хорошем темпе. Обе команды старались исповедовать атакующий футбол. Однако вполне естественно, что хозяева со стартового свистка больше владели инициативой. Тем не менее, после 20 минут соперничества на встречных курсах, гости первыми сумели обострить игру. Сначала Дэниелс подключился к атаке на левом фланге, набрал скорость, добрался беспрепятственно почти до штрафной, а затем отлично пробил из-за пределов площади. Мяч полетел точно в дальний нижний угол, однако Де Хеа в падении достал снаряд. А через пару минут "вишни" соорудили вторую опасную атаку. Фрейзер вырвался на оперативный простор, а затем навесил во вратарскую. Кинг головой не достал до мяча, но снаряд полетел на дальнюю сторону штрафной, куда подключился Гослинг. Дэн плотно пробил по воротам с острого угла, однако Де Хеа занял верную позицию и отбил мяч.

Теперь в пору было ожидать активности от "Юнайтед" и за командой Жозе Моуринью не заржавело. Мартьяль на левом фланге протащил мяч вперед, а затем отпасовал в зону перед штрафной. Оттуда Мата исполнил кросс на линию вратарской, а Лукаку выиграл верховую борьбу и головой отправил снаряд под перекладину – 1:0. Как раз в этот момент над "Олд Траффорд" разразился сильнейший ливень.

Подопечные Эдди Хау, тем временем, попытались снова обострить игру у ворот манкунианцев, и в одном эпизоде болельщикам "Манчестер Юнайтед" все же пришлось понервничать. Станислас получил мяч перед штрафной и хлестко пробивал в ближний угол. Мяч по пути задел ногу кого-то из игроков, так что Де Хеа с большим трудом укротил сферу. Остаток же первого тайма прошел без опасных моментов и команды отправились настраиваться на вторую половину матча.

Она началась с контроля мяча манкунианцами с элементами выпадов на ворота Беговича. Однако главная задача команды Жозе Моуринью не дать сопернику активизироваться. С ним "красные дьяволы" справлялись на отлично, а на 60-й минуте даже могли удваивать счет. Длительный розыгрыш мяча у ворот "Борнмута" закончился тем, что после скидки мяча Лукаку вышел слева на ворота и пробивал в дальний, но мяч после касания о Беговича полетел в центр вратарской. Оттуда в касание переправить снаряд в ворота пытался Мартьяль, но запустил сферу намного выше ворот.

В середине тайма Эдди Хау ничего не оставалось, как попытаться усилить игру путем замен. В течение шести минут наставник "вишен" выпустил трех свежих игроков, что позволило гостям навязать борьбу манкунианцам. Тем не менее, опасные эпизоды продолжали возникать у ворот Беговича. Прошла у хозяев поля атака правым флангом, откуда был выполнен прострел в центр штрафной. Замкнуть перспективную передачу никто не сумел, но подбор остался за МакТоминаем, который отпасовал на Рэшфорда, а Маркус нанес отличный удар из-за пределов штрафной. Голкипер "Борнмута" в прыжке не доставал сферу, но она сотрясла перекладину.

И все же у гостей был шанс спасти встречу. На 83-й минуте отличная атака получилась у "вишен". Мяч после перепасовки был доставлен на правую сторону штрафной, откуда Адам Смит прострелил вдоль ворот. Дефо одним движением принял передачу и ушел от Шоу, после чего с острого угла пробил под ближнюю штангу, но Де Хеа находился в верном положении, потому отбил снаряд.

А в компенсированное время Лукаку мог сделать дубль, но Аке успел броситься под мяч. В итоге "Манчестер Юнайтед" сохранил преимущество в один мяч, завоевав очередные три очка.

"Манчестер Юнайтед" – "Борнмут" – 1:0

Гол: Лукаку, 25.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу (Янг, 83), Джонс, Смоллинг, Валенсия, Матич, МакТоминай, Лингард (Эррера, 71), Мата, Мартьяль (Рэшфорд, 66), Лукаку.

"Борнмут": Бегович, А.Смит, Фрэнсис, Аке, Дэниелс, Гослинг (Л.Кук, 77), Артер, Станислас (Афобе, 71), Фрейзер, Уилсон (Дефо, 71), Кинг.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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