Гол Люка Шоу стал рекордсменом Евро

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Гол Люка Шоу стал рекордсменом Евро

Фото твиттер Евро-2020

Левый защитник сборной Англии Люк Шоу открыл счёт в финальном матче Евро-2020 против Италии.

Игроку "Манчестер Юнайтед" потребовалось 117 секунд, чтобы отличиться в решающем поединке континентального первенства.

Как сообщает Opta, это новый рекорд - Шоу стал автором самого быстрого гола в истории финалов Чемпионата Европы.

Англичанин превзошёл достижение экс-хавбека сборной Испании Хесуса Переды, который забил СССР в финале Евро-1964 через 5 минут 17 секунд после стартового свистка.

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