Гол Махреза на 95-й минуте вывел Алжир в финал Кубка Африки

В полуфинальном поединке Кубка Африки сборная Алжира обыграла национальную команду Нигерии со счетом 2:1 и завоевала путевку в финал.

Алжирцы повели в счете благодаря автоголу Троста-Эконга в конце первого тайма. Во втором тайме равновесие восстановил Игало, реализовавший пенальти. Победу Алжиру принес Рияд Махрез, забивший гол перед самым финальным свистком.

В финале Алжир сыграет с Сенегалом.

Алжир – Нигерия - 2:1 (1:0)

Голы: Трост-Эконг, 40 (автогол) - 1:0, Игало, 72 (с пенальти) - 1:1, Махрез, 90+5 - 2:1

Алжир: Мболи, Манди, Зеффан, Бенламри, Бенсебайни, Гедиура, Беннасер, Фегули, Марез, Бунеджа, Белаили.

Нигерия: Акпейи, Коллинз, Трост-Эконг, Омеруо, Авазьем, Этебо, Чуквуэзе (Оньекуру, 78), Ндиди, Ивоби, Игало, Муса.

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