Гол Малкома принёс Бразилии победу на Олимпиаде

Фото твиттер ФИФА

Сборная Бразилии второй раз подряд стала олимпийским чемпионом.

В финале турнира "селесао" взяли верх над Испанией. Победный гол в активе вингера "Зенита" Малкома.

Бразилия – Испания - 2:1

Голы: 1:0 – 45+2 Кунья, 1:1 – 61 Ойарсабаль, 2:1 – 108 Малком.

Бразилия: Сантос, Арана, Нино, Диего Карлос, Дани Алвес, Бруно Гимараэс, Дуглас Луис, Антони (Габриэл Менино, 112), Матеус Кунья (Малком, 90), Ришарлисон (Паулиньо, 114), Клаудиньо (Рейньер, 105).

Испания: Унаи Симон, Пау Торрес, Эрик Гарсия, Хиль (Вальехо, 90), Педри, Мерино (Солер, 46), Ойарсабаль (Рафа Мир, 104), Ольмо, Асенсио (Хиль, 46), Субименди (Монкайола, 112), Кукурелья (Миранда, 90).

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