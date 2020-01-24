Гол Мамаева помог "Ростову" одержать победу в товарищеском матче с "Ригой"
"Ростов" на первом зимнем сборе в Абу-Даби провёл товарищеский матч с чемпионом Латвии "Ригой".
"Жёлто-синие" пропустили первыми, но сумели ответить сопернику тремя голами - дубль оформил Роман Ерёменко, один раз отличился реализовавший пенальти Павел Мамаев.
"Ростов" (Россия) - "Рига" (Латвия) - 3:1
Голы: Клименчук, 2 - 0:1, Ерёменко, 27 - 1:1, Ерёменко, 42 - 2:1, Мамаев (пенальти), 63 - 3:1.
"Ростов" (1-й тайм): Бабурин, Логашов, Чистяков, Кожемякин, Чернов, Байрамян, Норманн, Ерёменко, Осинов, Зайнутдинов, Саплинов.
"Ростов" (2-й тайм): Песьяков, Козлов, Ведерников, Хаджикадунич, Осипенко, Мамаев, Попов, Черкес, Ионов, Прошляков, Долгов.
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