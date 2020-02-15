Гол Мане помог "Ливерпулю" обыграть "Норвич"

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Гол Мане помог "Ливерпулю" обыграть "Норвич"

"Ливерпуль" минимально обыграл "Норвич" в матче 26-го тура чемпионата Англии.

Победный гол забил Садио Мане.

"Норвич" - "Ливерпуль" - 0:1 (0:0)

Голы: Мане, 78 - 0:1

"Норвич": Крул, Хэнли, Бирам (Льюис, 27), Циммерманн, Ааронс, Теттей (Дрмич, 84), Рупп (Буэндия, 83), Дуда, Маклин, Кантуэлл, Пукки.

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Александр-Арнолд, Вайналдум (Фабинью, 60), Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Мане, 60), Кейта (Милнер, 84), Роберту Фирмину, Салах.

"Ливерпуль" с 76 баллами занимает 1 место в турнирной таблице АПЛ. У "Норвича" последняя строчка.

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