Гол Мане помог "Ливерпулю" обыграть "Норвич"
"Ливерпуль" минимально обыграл "Норвич" в матче 26-го тура чемпионата Англии.
Победный гол забил Садио Мане.
"Норвич" - "Ливерпуль" - 0:1 (0:0)
Голы: Мане, 78 - 0:1
"Норвич": Крул, Хэнли, Бирам (Льюис, 27), Циммерманн, Ааронс, Теттей (Дрмич, 84), Рупп (Буэндия, 83), Дуда, Маклин, Кантуэлл, Пукки.
"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Александр-Арнолд, Вайналдум (Фабинью, 60), Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Мане, 60), Кейта (Милнер, 84), Роберту Фирмину, Салах.
"Ливерпуль" с 76 баллами занимает 1 место в турнирной таблице АПЛ. У "Норвича" последняя строчка.
А еще: "Ливерпуль" с декабря не пропускает в первых таймах в АПЛ | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Вулверхэмптон
|26
|36
|8
|Эвертон
|26
|36
|9
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|10
|Бернли
|26
|34
|11
|Арсенал Лондон
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18