Гол Мане помог Сенегалу в 1/8 финала Кубка Африки обыграть Уганду
Сборная Сенегала в 1/8 финала Кубка Африки обыграла Уганду.
Победный гол был забит на 15-й минуте нападающим "Ливерпуля" Садио Мане.
Уганда - Сенегал - 0:1 (0:1)
Гол: Мане, 15.
Нереализованный пенальти: Мане, 61 (вратарь)
Уганда: Оньянго, Джуко, Валусимби, Мугаби, Мия, Аучо (Катерегга, 77), Вассва (Авани, 18), Азира, Окви, Кадду (Кьямбадде, 57), Абду.
Сенегал: Гомис, Гассама, Кулибали, Сабали, Севе (Диатта, 69), Куяте, Гей, Б.Н`Диай, Ньянг (Диань, 85), Мане, Сарр (Бальде, 81).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1