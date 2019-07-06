Гол Мане помог Сенегалу в 1/8 финала Кубка Африки обыграть Уганду

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Гол Мане помог Сенегалу в 1/8 финала Кубка Африки обыграть Уганду

Сборная Сенегала в 1/8 финала Кубка Африки обыграла Уганду.

Победный гол был забит на 15-й минуте нападающим "Ливерпуля" Садио Мане.

Уганда - Сенегал - 0:1 (0:1)

Гол: Мане, 15.

Нереализованный пенальти: Мане, 61 (вратарь)

Уганда: Оньянго, Джуко, Валусимби, Мугаби, Мия, Аучо (Катерегга, 77), Вассва (Авани, 18), Азира, Окви, Кадду (Кьямбадде, 57), Абду.

Сенегал: Гомис, Гассама, Кулибали, Сабали, Севе (Диатта, 69), Куяте, Гей, Б.Н`Диай, Ньянг (Диань, 85), Мане, Сарр (Бальде, 81).

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