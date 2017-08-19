Гол Мане приносит "Ливерпулю" домашнюю победу над "Кристал Пэлас"
Субботняя программа второго тура английской Премьер-Лиги традиционно продолжилась целым рядом поединков, среди которых нельзя было не выделить вояж "Кристал Пэлас" в гости к "Ливерпулю". Обе команды не очень удачно стартовали в чемпионате. Мерсисайдцы в результативной встрече в компенсированное время упустили победу над "Уотфордом" и уехали с одним очком, а "стекольщики" и вовсе стали объектом одной из двух сенсаций первого тура, сдавшись у себя в Лондоне новичку высшего дивизиона "Хаддерфилду" со счетом 3:0.
Во вторник подопечные Юргена Клоппа успели смотаться в Германию на первый матч квалификации плей-офф Лиги чемпионов и переиграть "Хоффенхайм". Интересно, что "красные" первые две официальные встречи играли одним и тем же стартовым составом, но вот на третью немецкий специалист применил ротацию. На флангах защиты появились Джо Гомез и новобранец Эндрю Робертсон вместо Трента Александера-Арнольда и Альберто Морено. В центре обороне пару Матипу составил Рагнар Клаван. В кое-то веки на позиции полузащитника играл Джеймс Милнер, заняв место Эмре Джана. А в тройке нападения Клопп пожертвовал Мохамедом Салахом, выставив Даниэля Старриджа. В стане "Кристал Пэлас" по сравнению с прошлым матчем имелось всего два кадровых изменения и те вынужденные. Вместо травмированных Ридевальда и Заха на поле вышли Томкинс и Таунсенд соответственно.
Со стартовым свистком арбитра "Ливерпуль" на правах хозяев захватил преимущество, но первый опасный момент возник у ворот Миньоле. Томкинсу дали замкнуть передачу от Панчеона, но подвела точность центрального оборонца "орлов". Спустя пять минут мерсисайдцы ответили зеркальным выпадом – на этот раз в центре внимания оказался Матип и ворота Хеннесси. "Красные" доминировали весь первый тайм, заперев на своей половине поля лондонский клуб, но очень плотно защищались подопечные Франка де Бура. Ближе всех к тому, чтобы открыть счет был Садио Мане и Роберто Фирмино, но у первого, как следует, не получилось ударить по мячу, а мощный выстрел второго парировал голкипер.
С началом второй половины встречи сценарий не изменился. "Ливерпуль" доминировал и наседал на штрафную площадь "Кристал Пэлас". А на 52-й минуте мерсисайдцы вблизи чужих владений заработали опасный стандарт и должны были этим воспользоваться качественно, но даже такого мастера, как Милнер иногда подводит правая нога. Гости же редко, но метко выбегали в контратаку. Так, уже в следующем выпаде "стекольщики" едва не шокировали "Энфилд", а конкретно экс-красный Кристиан Бентеке, который умудрился с линии вратарской запустить снаряд высоко на трибуны.
"Ливерпуль" все же открыл счет, но в тот момент, когда мало кто ждал. На 73-й минуте ошибкой Миливоевича и хаосом в штрафной площади сполна воспользовался напористый Садио Мане, легко переиграв Уэйна Хеннесси. В оставшееся время подопечные Клоппа могли еще не раз забивать второй, но и этого вполне хватило для первой победы в чемпионате.
"Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" – 1:0
Голы: Мане, 73 – 1:0
"Ливерпуль": Миньоле, Гомез, Матип, Клаван, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Вейналдум (Соланке, 71), Фирмино (Ловрен, 90), Мане, Старридж (Салах, 61)
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Фосу-Менса, Данн, Томкинс, Уорд, Миливоевич (Кайкай, 77), Панчеон (Макартур, 74), ван Аанхольт (Шлупп, 85), Таунсенд, Лофтус-Чик, Бентеке
Богдан Архипенко
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