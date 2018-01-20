Гол Мареги принёс "Порту" победу над "Тонделой"

Теги портукд тондела

Гол Мареги принёс "Порту" победу над "Тонделой"

В рамках 19-го тура чемпионата Португалии "Порту" на своём поле минимально обыграл "Тонделу" благодаря голу Муссы Мареги в начале матча.

"Порту" – "Тондела" - 1:0

Гол: Марега, 13 - 1:0.

"Порту": Жозе Са, Фелипе, Теллес, Рикарду Перейра, Маркано, Корона (Эрнани, 78), Данилу Перейра, Марега, Эррера, Браими (Соарес, 88), Абубакар (Сержиу Оливейра, 77).

Не пропустите: "Спортинг" упустил победу над "Виторией Сетубал". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

ФИФА получила взятку в размере 100 миллионов долларов за обеспечение победы Катара на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022

ФИФА получила взятку в размере 100 миллионов долларов за обеспечение победы Катара на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 18 48
2 Спортинг Лиссабон 19 47
3 Бенфика 19 46
4 Брага 19 40
5 Рио Аве 18 30
6 Маритиму 19 29
7 Дешпортиво Чавес 19 26
8 Боавишта 18 24
9 Витория Гимарайнш 18 23
10 КД Тондела 19 22
11 Белененсиш 19 20
12 Портимоненсе 19 18
13 Фейренсе 18 17
14 Морейренсе ФК 18 15
15 Пасуш де Феррейра 18 15
16 Дешпортиво Авеш 18 14
17 Витория Сетубал 19 14
18 Эшторил 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов