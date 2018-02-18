Гол Марко Ройса решил исход противостояния двух "Боруссий"
Дуэль двух "Боруссий" проходила воскресным вечером на "Боруссия Парк" в Менхенгладбахе. В гости к "жеребцам" пожаловали одноклубники из Дортмунда. В первом круге "шмели" переиграли Гладбах с разгромным счетом 6:1, доведя победную серию в очном противостоянии до 5 игр. Команда Дитера Хекинга горела желанием взять реванш.
Старт первого тайма оправдал ожидания публики. Игроки обеих команд продемонстрировали приверженность атакующим действиям, забыв про центр поля. Между тем реальная острота у ворот возникла лишь на 13-й минуте. Штиндль открылся в центре и получил пас на ход, ему удалось обойти двух соперников и выйти на рандеву с вратарем дортмундцев, однако Бюрки постелился на газоне и отразил удар.
В дальнейшем на поле наблюдалась равная игра, в которой, возможно не намного, хозяева поля чуть больше владели мячом. Создать по-настоящему опасных моментов командам не удавалось, в тоже время атаки с обеих сторон регулярно доходили до ворот. В общем, игра смотрелась, однако гол Дортмунда стал определенной неожиданностью. Шюррле получил сферу на левом углу штрафной, обыграл оппонента и выполнил пас низом на правый угол зоны соперника, Марко Ройс оказался первым на мяче и точнейшим ударом по дуге отправил сферу в сетку ворот Соммера, точно под перекладину – 0:1.
Пропущенный мяч буквально задел за живое хозяев поля и концовку тайма они провели значительно сильнее, нежели отрезок в середине первой половины игры. "Жеребцы" даже забили гол на 41-й минуте. Азар подал со стандарта в штрафную, там случилась серия касаний, после которых мяч оказался у Вестергора. Янник ударом с 10-ти метров отправил снаряд в сетку, и гол сперва был засчитан. Однако арбитр был неуверен в справедливом взятии ворот и решил попросить видеоповтор, который подтвердил офсайд.
Впрочем Гладбах все же мог сравнять счет до перерыва. В компенсированное время Азар выполнил забегание на левом фланге и получил пас на ход, после чего полузащитник "жеребцов" ворвался в штрафную, убрал двух соперников и мощно пробил по воротам Бюрки, но сфера пролетела рядом со штангой.
Гладбах продолжил гнуть свою линию и в дебюте второй половины матча. На 55-й минуте "жеребцы" создали просто убойный момент для взятия ворот. Штиндль получил сферу в штрафной соперника и отправил ее мимо голкипера, защитник гостей выбил мяч прямо с ленточки, после чего последовало добивание, но Бюрки среагировал на удар, и затем спас свою команду во второй раз, бросившись под мяч, когда сфера снова направлялась в створ.
Ближе к середине тайма Дортмунд смог отвести игру от своих ворот и даже создал голевой момент. Ройс получил передачу на линии штрафной, убрал соперника, подработал себе сферу под удар и мощно пробил по воротам Зоммера. снаряд летел сильно и под перекладину, но голкипер Гладбаха справился и отразил сферу в сторону.
А на 69-й хозяева поля обязаны были забивать. Последовала подача со штрафного в район одиннадцатиметровой отметки, Эльведи оказался без опеки, и бил головой, казалось наверняка, но Бюрки занял правильную позицию и забрал мяч.
Тогда Дитер Хекинг решился на последний шаг, с интервалом в пять минут выпустив на поле трех игроков из запаса. Но и это не помогло хозяевам поля, хотя их давление на ворота Дортмунда продолжалось до финального свистка.
В противостоянии двух "Боруссий" успех снова сопутствовал команде Петера Штёгера, которая после этой победы вышла на второе место в турнирной таблице чемпионата Германии.
"Боруссия" М – "Боруссия" Д – 0:1
Гол: Ройс, 32.
"Боруссия" М: Зоммер, Эльведи, Гинтер, Вестергор, Оксфорд, Крамер, Закария (Кюйсанс, 83), Т.Азар, Хофманн (Херрман, 71), Штиндль, Бобадилья (Дрмич, 79).
"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Сократис, Аканджи, Тольян, Вайгль, Кастро, Ройс (Дауд, 79), Гётце (Пулишич, 74), Шюррле (Топрак, 87), Батшуайи.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|23
|59
|2
|Боруссия Дортмунд
|23
|40
|3
|Байер Леверкузен
|23
|38
|4
|РБ Лейпциг
|22
|38
|5
|Шальке
|23
|37
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|36
|7
|Ганновер 96
|23
|32
|8
|Аугсбург
|23
|31
|9
|Хоффенхайм
|23
|31
|10
|Боруссия Менхенгладбах
|23
|31
|11
|Герта
|23
|30
|12
|Фрайбург
|23
|28
|13
|Штутгарт
|23
|27
|14
|Вольфсбург
|23
|24
|15
|Вердер Бремен
|23
|23
|16
|Майнц 05
|23
|23
|17
|Гамбург
|23
|17
|18
|Кельн
|23
|14