Гол Мартинеса принес победу "Баварии" над "Манчестер Юнайтед"

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Гол Мартинеса принес победу "Баварии" над "Манчестер Юнайтед"

"Бавария" в товарищеском матче добилась победы над "Манчестер Юнайтед". Единственный гол во втором тайме забил полузащитник немецкого клуба Хави Мартинес.

"Бавария" Германия – "Манчестер Юнайтед" Англия - 1:0 (0:0)
Гол: Мартинес, 59 - 1:0

"Бавария": Нойер, Зюле, Хуммельс (Боатенг, 46), Алаба (Бернат, 56), Киммих (Руди, 72), Алькантара (Рафинья, 60), Мартинес, Роббен, Рибери (Горетцка, 46), Гнабри (Коман, 60), Мюллер (Левандовски, 46).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа (Грант, 78), Линделеф (Туанзебе, 78), Дармиан (Джонс, 65), Шоу (Митчелл, 78), Байи (Смоллинг, 51), Фред (Чонг, 79), Перейра, Мата (Мактомини, 65), Эррера (Гарнер, 82), Санчес, Рэшфорд (Фосу-Менса, 65).

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