Гол Мбаппе "Барселоне" признан лучшим в первых матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов

Теги килиан мбаппемахмуд даудоливье жируферлан менди

Гол Мбаппе "Барселоне" признан лучшим в первых матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов

УЕФА определил лучший гол в первых матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Так, лучшим был признан гол нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в игре против "Барселоны". Напомним, что в том матче француз оформил хет-трик.

Второе место занял гол полузащитника дортмундской "Боруссии" Махмуда Дауда "Севилье", третье - гол Оливье Жиру через себя в игре между "Челси" и "Атлетико". Четвертое место досталось голу защитника "Реала" Ферлана Менди в матче с "Аталантой".

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