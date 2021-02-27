Гол Мбаппе "Барселоне" признан лучшим в первых матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов
УЕФА определил лучший гол в первых матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Так, лучшим был признан гол нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в игре против "Барселоны". Напомним, что в том матче француз оформил хет-трик.
Второе место занял гол полузащитника дортмундской "Боруссии" Махмуда Дауда "Севилье", третье - гол Оливье Жиру через себя в игре между "Челси" и "Атлетико". Четвертое место досталось голу защитника "Реала" Ферлана Менди в матче с "Аталантой".
Kylian Mbappé curls in a beauty, completes his hat-trick in style & wins #UCL Goal of the Week! #UCLGOTW | @nissansports pic.twitter.com/Ftckn99P4U— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 26, 2021
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