Гол Мбаппе помог ПСЖ одолеть "Тулузу"
ПСЖ в гостевом матче переиграл "Тулузу" в рамках 30-го тура Лиги 1.
Победный гол забил нападающий парижан Кильян Мбаппе.
"Тулуза" - ПСЖ - 0:1
Гол: Мбаппе, 74.
"Тулуза": Рейне, Силла, Жюльен, Седзи, Аду, Дурмаз (Мубеле, 82), Каюзак (Лейя Исека, 89), Сангаре, Сидибе (Ману Гарсия, 75), Градель, Саного.
ПСЖ: Ареола, Кюрзава (Верратти, 62), Бернат, Маркиньюс, Кимпембе, Керер, Дагба (Тиагу Силва, 73), Паредес, Шупо-Мотинг, Мбаппе, Нкунку (Диаби, 63).
ПСЖ, имея в активе 80 очков, занимает лидирующую позицию в чемпионате Франции. "Тулуза" с 32 баллами располагается на 14 строчке таблицы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|29
|80
|2
|Лилль
|30
|60
|3
|Лион
|30
|56
|4
|Марсель
|30
|48
|5
|Сент-Этьен
|29
|46
|6
|Реймс
|29
|46
|7
|Ницца
|30
|44
|8
|Монпелье
|29
|42
|9
|Ренн
|29
|41
|10
|Страсбур
|29
|39
|11
|Анжер
|30
|37
|12
|Ним
|28
|37
|13
|Бордо
|30
|35
|14
|Тулуза
|30
|32
|15
|Нант
|29
|31
|16
|Монако
|30
|30
|17
|Амьен
|30
|30
|18
|ФК Кан
|30
|23
|19
|Генгам
|29
|22
|20
|Дижон
|30
|21