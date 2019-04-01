Гол Мбаппе помог ПСЖ одолеть "Тулузу"

ПСЖ в гостевом матче переиграл "Тулузу" в рамках 30-го тура Лиги 1.

Победный гол забил нападающий парижан Кильян Мбаппе.

"Тулуза" - ПСЖ - 0:1

Гол: Мбаппе, 74.

"Тулуза": Рейне, Силла, Жюльен, Седзи, Аду, Дурмаз (Мубеле, 82), Каюзак (Лейя Исека, 89), Сангаре, Сидибе (Ману Гарсия, 75), Градель, Саного.

ПСЖ: Ареола, Кюрзава (Верратти, 62), Бернат, Маркиньюс, Кимпембе, Керер, Дагба (Тиагу Силва, 73), Паредес, Шупо-Мотинг, Мбаппе, Нкунку (Диаби, 63).

ПСЖ, имея в активе 80 очков, занимает лидирующую позицию в чемпионате Франции. "Тулуза" с 32 баллами располагается на 14 строчке таблицы.

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