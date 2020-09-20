Гол Мбаппе принес ПСЖ крупную победу над "Ниццей"

В матче 4-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на выезде разгромил "Ниццу" со счетом 3:0. Победу парижскому клубу принесли голы Килиана Мбаппе, Анхеля Ди Марию и Маркиньоса.

Благодаря победе ПСЖ вышел на седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. "Ницца" опустилась на 10-ю позицию.

"Ницца" Ницца – ПСЖ Париж - 0:3 (0:2)

Голы: Мбаппе, 38 (с пенальти) - 0:1, Ди Мария, 45 - 0:2, Маркиньос, 66 - 0:3

ПСЖ: Навас, Флоренци, Маркиньос, Баккер, Кимпембе, Гуйе (Эррера, 23), Дракслер, Ди Мария (Фадига, 79), Верратти, Икарди, Мбаппе (Сарабия, 79).

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