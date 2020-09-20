Гол Мбаппе принес ПСЖ крупную победу над "Ниццей"
В матче 4-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на выезде разгромил "Ниццу" со счетом 3:0. Победу парижскому клубу принесли голы Килиана Мбаппе, Анхеля Ди Марию и Маркиньоса.
Благодаря победе ПСЖ вышел на седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. "Ницца" опустилась на 10-ю позицию.
"Ницца" Ницца – ПСЖ Париж - 0:3 (0:2)
Голы: Мбаппе, 38 (с пенальти) - 0:1, Ди Мария, 45 - 0:2, Маркиньос, 66 - 0:3
ПСЖ: Навас, Флоренци, Маркиньос, Баккер, Кимпембе, Гуйе (Эррера, 23), Дракслер, Ди Мария (Фадига, 79), Верратти, Икарди, Мбаппе (Сарабия, 79).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13