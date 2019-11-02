Гол Мелкадзе принёс "Тамбову" вторую подряд победу в РПЛ

В рамках 15-го тура РПЛ "Тамбов" в гостях взял верх над "Сочи", который является их прямым конкурентом в борьбе за выживание.

Матч завершился со счётом 2:1, а победный гол в свой актив записал принадлежащий "Спартаку" форвард Георгий Мелкадзе.

"Сочи" – "Тамбов" - 1:2

Голы: Костюков, 41 - 0:1, Нобоа, 44 - 1:1, Мелкадзе, 56 - 1:2.

"Сочи": Джанаев, Мевля, Кудряшов, Миладинович, Цаллагов, Померко (Полоз, 46), Нобоа, Мостовой, Бурмистров (Бахтияров, 67), Калугин, Заболотный.

"Тамбов": Шелия, Осипенко, Рыбин, Грицаенко, Тетрашвили, Костюков (Хосонов, 90), Килин, Мелкадзе (Кленкин, 74), Карасев, Ойеволе, Обухов (Мамтов, 87).

Для "Тамбова" это вторая подряд победа в чемпионате, что позволило команде вырваться с последнего места в турнирной таблице и подняться на 14-ю строчку.

Не пропустите: "Динамо" вырвало ничью в матче с "Ахматом", "Локомотив" потерял очки в игре с "Уфой". | http://soccernews.ru