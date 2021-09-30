Гол Месси "Манчестер Сити" признали лучшим во втором туре Лиги чемпионов (видео)

Фото: инстаграм Лиги чемпионов/Автор неизвестен

Гол аргентинского форвард "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси в игре против "Манчестер Сити", которую парижане выиграли со счетом 2:0 назван лучшим во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что этот мяч стал для аргентинского нападающего первым голевым действием в качестве игрока парижского клуба.

The Goal of the Week results are in - and it's good news for Leo Messi #UCLGOTW | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/MlnocL2eKF — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 30, 2021

Вторым в голосовании стал гол хавбека "Шерифа" Себастьена Тилля в матче с мадридским "Реалом" (2:1), третье место занял гол защитника "Манчестер Юнайтед" Алекса Теллеса в ворота "Вильярреала" (2:1), на четвертом месте расположился мяч нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна в ворота "Милана" (2:1).

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