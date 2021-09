Гол Месси "Манчестер Сити" признали лучшим во втором туре Лиги чемпионов (видео)

Фото: инстаграм Лиги чемпионов/Автор неизвестен

Гол аргентинского форвард "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси в игре против "Манчестер Сити", которую парижане выиграли со счетом 2:0 назван лучшим во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что этот мяч стал для аргентинского нападающего первым голевым действием в качестве игрока парижского клуба.

The Goal of the Week results are in - and it's good news for Leo Messi #UCLGOTW | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/MlnocL2eKF