Гол Месси не помог Аргентине обыграть Чили на Кубке Америки

Фото: твиттер сборной Аргентины/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки сборные Аргентины и Чили сыграли вничью со счетом 1:1.

На 33-й минуте счет открыл форвард аргентинцев Лионель Месси прямым ударом со штрафного. Впрочем, во втором тайме равновесие восстановил Эдуардо Варгас.

Аргентина – Чили - 1:1 (1:0)

Голы: Месси, 33 - 1:0, Варгас, 57 - 1:1

Аргентина: Мартинес, Отаменди, Монтиель (Молина, 85), Мартинес, Тальяфико, Ло Чельсо (Ди Мария, 67), Паредес (Паласиос, 68), де Пауль, Гонсалес (Корреа, 80), Месси, Мартинес (Агуэро, 80).

Чили: Браво, Мена, Медель (Роко, 84), Исла, Марипан, Пульгар, Видаль (Аларкон, 85), Варгас (Пинарес, 77), Менесес (Гальдамес, 90), Паласиос (Бриртон, 77), Арангис.

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