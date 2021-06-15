Гол Месси не помог Аргентине обыграть Чили на Кубке Америки
Фото: твиттер сборной Аргентины/Автор неизвестен
В матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки сборные Аргентины и Чили сыграли вничью со счетом 1:1.
На 33-й минуте счет открыл форвард аргентинцев Лионель Месси прямым ударом со штрафного. Впрочем, во втором тайме равновесие восстановил Эдуардо Варгас.
Аргентина – Чили - 1:1 (1:0)
Голы: Месси, 33 - 1:0, Варгас, 57 - 1:1
Аргентина: Мартинес, Отаменди, Монтиель (Молина, 85), Мартинес, Тальяфико, Ло Чельсо (Ди Мария, 67), Паредес (Паласиос, 68), де Пауль, Гонсалес (Корреа, 80), Месси, Мартинес (Агуэро, 80).
Чили: Браво, Мена, Медель (Роко, 84), Исла, Марипан, Пульгар, Видаль (Аларкон, 85), Варгас (Пинарес, 77), Менесес (Гальдамес, 90), Паласиос (Бриртон, 77), Арангис.
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