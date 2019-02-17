Гол Месси помог "Барселоне" обыграть "Вальядолид"

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Гол Месси помог "Барселоне" обыграть "Вальядолид"

"Барселона" обыграла "Вальядолид" в матче 24-го тура испанской Примеры.

Каталонский клуб одержал первую победу в последних трёх матчах в чемпионате Испании

 Гол: пенальти Месси, 43 - 1:0.

 "Барселона" - тер Стеген, Пике, Альба, Серджи Роберто, Вермален, Видаль, Бускетс, Боатенг (Суарес, 60), Аленья (Ракитич, 76), Дембеле (Коутиньо, 70), Месси.

 "Вальядолид" - Масип, Кико Оливас, Калеро, Мартинес, Хоакин Фернандес, Мичел, Ануар, Верде (Тони, 67; Пласа, 76), Антоньито, Серхи Гвардиола, Унал (Кеко, 79).

"Барселона" занимает лидирующую позицию в чемпионате Испании, набрав 54 очка. "Вальядолид" расположился на 15 месте, набрав 26 очков.

А еще: Месси забил не менее 30 голов за "Барселону" в сезоне 11-й раз подряд| http://soccernews.ru

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