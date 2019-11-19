Гол Месси помог сборной Аргентине сыграть вничью с Уругваем
В рамках товарищеского матча сборная Аргентины сыграла вничью с Уругваем.
Аргентина - Уругвай 2:2
Голы: Кавани, 34 - 0:1, Агуэро, 63 - 1:1, Суарес, 68 - 1:2, Месси (пен), 90 - 2:2
Аргентина: Андрада, Пеццелья, Отаменди, Тальяфико, Саравия, Паредес (Гонсалес, 79), де Пауль (Родригес, 88), Акунья (Домингес, 68), Месси, Агуэро, Дибала (Мартинес, 76).
Уругвай: Кампанья, Коатес (Гонсалес, 17), Винья, Годин, Касерес, Вальверде (Бентанкур, 75), Весино, Лосано (Родригес, 88), Торрейра, Суарес, Кавани (Лаксальт, 56).
Предупреждения: Кавани (39), Паредес (40), Весино (43), Годин (53), Гонсалес (90).
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