Гол Месси претендует на звание лучшего во 2-м туре группового этапа Лиги Чемпионов

Фото твиттер ПСЖ

Стали известны номинанты на звание автора лучшего гола во 2-м туре группового этапа Лиги Чемпионов.

В шорт-лист УЕФА вошли Лионель Месси (ПСЖ), Алекс Теллес ("Манчестер Юнайтед"), Себастьен Тилль ("Шериф") и Антуан Гризманн ("Атлетико").

Напомним, что Месси забил "Манчестер Сити", Теллес - "Вильярреалу", Тилль - "Реалу", а Гризманн - "Милану".

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