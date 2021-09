Гол Месси претендует на звание лучшего во 2-м туре группового этапа Лиги Чемпионов

Фото твиттер ПСЖ

Стали известны номинанты на звание автора лучшего гола во 2-м туре группового этапа Лиги Чемпионов.

В шорт-лист УЕФА вошли Лионель Месси (ПСЖ), Алекс Теллес ("Манчестер Юнайтед"), Себастьен Тилль ("Шериф") и Антуан Гризманн ("Атлетико").

Who scored the best goal on Matchday 2? #UCLGOTW | @Heineken | #UCL