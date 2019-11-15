Гол Месси принес Аргентине победу над Бразилией
Сборная Аргентины в товарищеском матче обыграла команду Бразилии со счетом 1:0. Победу аргентинцам принес голы нападающего Лионеля Месси, который не реализовал пенальти, но первым успел на добивание.
Бразилия – Аргентина - 0:1 (0:1)
Гол: Месси, 13 - 0:1
Бразилия: Алиссон, Милитао, Данило, Тиаго Силва, Алекс Сандро (Лоди, 64), Каземиро (Уэсли, 86), Лукас Пакета (Коутиньо, 46), Артур (Фабиньо, 55), Виллиан (Родриго, 71), Фирмино, Габриэл Жезус (Ришарлисон, 71).
Аргентина: Андрада, Отаменди, Фойт, Пеццелья, Тальяфико, Паредес (Родригес, 83), Ло Чельсо (Акунья, 59), де Пауль (Домингес, 90), Окампос (Гонсалес, 74), Мартинес (Аларио, 88), Месси.
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|Уракан
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