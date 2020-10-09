Гол Месси принес Аргентине победу над Эквадором, Уругвай одолел Чили, Парагвай и Перу сыграли вничью
В ночь на пятницу состоялись три матча 1-го тура квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке.
Непростые домашние победы одержали сборные Аргентины и Уругвая. "Альбиселесте" три очка принёс гол Лионеля Месси с пенальти. В ещё одной встрече Парагвай и Перу сильнейшего не выявили.
Уругвай – Чили - 2:1
Голы: 1:0 – 39, пенальти Суарес, 1:1 – 54 Санчес, 2:1 – 90 Макси Гомес.
Уругвай: Кампанья, Касерес, Годин, Винья, Коатес, де Арраскаэта (Родригес, 76), Вальверде, де ла Крус (Нандес, 56), Бентанкур (Арамбарри, 76), Суарес, Родригес (Макси Гомес, 87).
Чили: Арьяс, Сьерральта, Диас (Роко, 83), Диас, Вегас, Видаль, Арангис, Санчес, Баэса, Варгас (Давила, 68), Фуэнсалида (Пинарес, 68).
Парагвай – Перу - 2:2
Голы: 0:1 – 52 Каррильо, 1:1 – 66 Ромеро, 2:1 – 81 Ромеро, 2:2 – 85 Каррильо.
Парагвай: Фернандес, Алонсо, Эспинола, Гомес, Риверос, Альмирон (Санабрия, 90), Хименес (Ортис, 81), Кубас (Санчес, 62), Вильясанти, Перес (Ромеро, 63), Лескано (Бобадилья, 63).
Перу: Гальесе, Самбрано, Адвинкула, Трауко, Абрам, Акино, Каррильо (Лопес, 87), Куэва (Фарфан, 64), Тапия (Пенья, 87), Йотун (Поло, 87), Руидиас (Гонсалес, 74).
Аргентина – Эквадор - 1:0
Гол: 1:0 – 13, пенальти Месси.
Аргентина: Армани, Отаменди, Тальяфико, Монтиель (Фойт, 84), Акунья (Сальвио, 66), де Пауль, Мартинес, Окампос (Домингес, 84), Паредес, Мартинес (Аларио, 76), Месси.
Эквадор: Домингес, Арреага, Феригра (Пресиадо, 46), Эступиньян, Арболеда, Франко, Ибарра (Плата, 64), Груэсо, Мена (Эстрада, 87), Валенсия, Кайседо (Ибарра, 79).
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