Гол Месси принес "Барселоне" минимальную победу над "Атлетико"

Воскресным вечером в испанской Ла Лиге ожидался ключевой матч весенней части сезона. На "Камп Ноу" сражались между собой команды, которые претендуют на чемпионский титул. Перед матчем "Барселона" опережала мадридский "Атлетико" в турнирной таблице на 5 пунктов. Исходя из этого, было понятно, что "матрасников" в этой встрече должна устраивать только победа.

Но победить каталонцев на их же поле – миссия практически невыполнимая. Не удивительно, что Диего Симеоне не стал с первых минут состязаться с "Барсой" в открытый футбол, избрав на первый тайм оборонительную тактику для своей команды. Каталонцы, получив во владение мяч, имели возможность тщательно готовить свои атаки.

Однако голевых эпизодов по ходу первого тайма было создано не много. Что-то похожее получилось у "Барселоны" в самом дебюте матча. После розыгрыша углового и наброса в штрафную от Иньесты, мяч попал в ногу Умтити и катился в угол, но Облак успел накрыть сферу.

Гости слаженно играли в собственной штрафной, но вот на подступах позволяли себе останавливать каталонцев с нарушением правил. До поры до времени у команды Вальверде стандарты не шли, но на 26-й минуте прицел Месси был уже в порядке. Сам аргентинец заработал штрафной в 23-х метрах, сам и исполнил. Отправил Лео сферу над стенкой в самую девятку, голкипер "Атлетико" достал мяч, но не спас – 1:0.

Казалось, пропущенный гол должен был взбодрить "матрасников". Но ничего подобного не произошло. Гризманн и Диего Коста по-прежнему были незаметны на поле, атакующая игра у "Атлетико" не получалась.

Хозяева же могли забить еще до перерыва. В частности запомнился убойный удар от Коутинью, который с невероятным трудом парировал Облак. Также "Барселона" понесла ощутимую потерю. В одном из эпизодов Андрес потянул заднюю поверхность бедра и в конце концов был заменен на Гомеша.

Желание отыграться гости обозначили сразу после перерыва. На некоторое время "матрасники" даже обложили каталонские ворота стандартами, но так ничего опасного из этого не извлекли.

Хватило "Атлетико" ненадолго. К середине тайма "Барселона" выровняла игру и уже не отдала преимущество вплоть до самого финального свистка. И хотя счет в матче больше не менялся, мяч еще дважды влетал в сетку.

Сначала отличились каталонцы. На 75-й минуте после розыгрыша углового и заброса в штрафную Луис Суарес опередил Облака и вколотил сферу в сетку. Однако лайнсмен просигнализировал офсайд. Повтор лишь подтвердил решение арбитра отменить взятие ворот.

А ровно через 10 минут редкая атака "Атлетико" завершилась навесом в штрафную, где Диего Коста скинул мяч под удар Гамейро, а тот буквально прошил тер Штегена. Но и здесь судейская бригада зафиксировала офсайд.

В остальном же игра проходила преимущественно в центральном круге, чем немного разочаровала. Все же большего ожидалось в первую очередь от "Атлетико", но "матрасники" ничего ровным счетом не создали.

Наверняка после этой победы "Барселоны" многие сочтут чемпионскую гонку в Ла Лиге завершенной. Если честно, то иное сложно и представить.

"Барселона" – "Атлетико" – 1:0

Гол: Месси, 26.

Барселона: Тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста (Гомеш, 36), Коутиньо (Паулиньо, 84), Месси, Суарес.

Атлетико: Облак, Врсалько (А.Корреа, 59), Хименес, Годин, Филипе Луис (Эрнандес, 75), Габи (Гамейро, 66), Томас, Сауль, Коке, Гризманн, Диего Коста.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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