Гол Месси принес "Барселоне" минимальную победу над "Сосьедадом"

В рамках 27-го тура испанской Примеры "Барселона" переиграла "Реал Сосьедад".

Единственный гол забил Месси с пенальти, которое было назначено после просмотра ВАР.

"Барса" возглавила турнирную таблицу, опередив "Реал" на два очка, при этом у "сливочных" есть игра в запасе.

"Барселона" - "Реал Сосьедад" 1:0

Гол: Месси (пен), 81 - 1:0

"Барселона": тер Штеген, Пике, Лангле, Альба, Семеду, Бускетс, Ракитич (Видаль, 74), де Йонг, Брэйтуэйт (Фирпо, 89), Гризманн (Фати, 85), Месси.

"Реал Сосьедад": Ремиро, Ле Норман, Монреаль, Горосабель, Льоренте (Субельдия, 71), Эдегор, Мерино, Барренечеа (Ойарсабаль, 58), Гевара, Порту, Исак (Виллиан Жозе, 82).

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