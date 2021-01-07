Гол Месси принёс "Барселоне" победу в Примере впервые с февраля 2019 года

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Гол Месси принёс "Барселоне" победу в Примере впервые с февраля 2019 года

Форвард "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль в перенесённом матче 2-го тура Примеры против "Атлетика" (3:2).

Как сообщает Mister Chip, "сине-гранатовые" выиграли в чемпионате Испании благодаря голу своего капитана впервые с 23 февраля 2019 года.

Почти два года назад хет-трик звёздного аргентинца позволил "Барсе" взять верх над "Севильей" (4:2). С тех пор победы каталонцам в Примере приносили забитые мячи других игроков.

При этом Месси принадлежит рекорд турнира по этому показателю - его 452 гола в национальном первенстве принесли "блаугране" 212 очков.

Не пропустите: Только Месси и Роналду ежегодно забивают в топ-5 лигах Европы в последние 17 лет. | http://soccernews.ru
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