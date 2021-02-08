Гол Месси принес "Барселоне" тяжелейшую победу над "Бетисом"

В матче 22-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде обыграла "Бетис" со счетом 3:2. Победу каталонскому клубу принесли голы Лионеля Месси и Франсишку Тринкау, а также автогол Виктора Руиса. В составе севильцев отличились Борха Иглесиас и Руис.

"Барселона", набрав 43 очка, вышла на второе место в турнирной таблице Примеры. "Бетис" с 30 очками остался на седьмой позиции.

"Бетис" – "Барселона" - 2:3 (1:0)

Голы: Иглесиас, 38 - 1:0, Месси, 59 - 1:1, Руис, 68 (автогол) - 1:2, Руис, 75 - 2:2, Тринкау, 87 - 2:3

"Бетис": Роблес, Эмерсон, Морено, Манди, Руис, Фекир (Каналес, 83), Акуоку (Родригес, 75), Руибаль (Родри, 65), Гуардадо, Хуанми (Тельо, 75), Иглесиас (Морон, 82).

"Барселона": тер Штеген, Араухо (де Йонг, 11), Лангле, Мингеса, Альба, Пуч (Месси, 57), Бускетс (Умтити, 78), Пьянич (Тринкау, 57), Дембеле, Гризманн, Брэйтуэйт (Педри, 46).

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