Гол Месси принес "Барселоне" тяжелейшую победу над "Бетисом"
В матче 22-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде обыграла "Бетис" со счетом 3:2. Победу каталонскому клубу принесли голы Лионеля Месси и Франсишку Тринкау, а также автогол Виктора Руиса. В составе севильцев отличились Борха Иглесиас и Руис.
"Барселона", набрав 43 очка, вышла на второе место в турнирной таблице Примеры. "Бетис" с 30 очками остался на седьмой позиции.
"Бетис" – "Барселона" - 2:3 (1:0)
Голы: Иглесиас, 38 - 1:0, Месси, 59 - 1:1, Руис, 68 (автогол) - 1:2, Руис, 75 - 2:2, Тринкау, 87 - 2:3
"Бетис": Роблес, Эмерсон, Морено, Манди, Руис, Фекир (Каналес, 83), Акуоку (Родригес, 75), Руибаль (Родри, 65), Гуардадо, Хуанми (Тельо, 75), Иглесиас (Морон, 82).
"Барселона": тер Штеген, Араухо (де Йонг, 11), Лангле, Мингеса, Альба, Пуч (Месси, 57), Бускетс (Умтити, 78), Пьянич (Тринкау, 57), Дембеле, Гризманн, Брэйтуэйт (Педри, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14