Гол Месси принес победу "Барселоне" в матче с "Гранадой"

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Гол Месси принес победу "Барселоне" в матче с "Гранадой"

В матче 20-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле обыграла "Гранаду" со счетом 1:0. Единственный гол на 76-й минуте забил аргентинский нападающий каталонского клуба Лионель Месси.

Благодаря победе "Барселона" вернулась на первое место в турнирной таблице Примеры. "Гранада" осталась на 10-й позиции.

"Барселона" – "Гранада" - 1:0 (0:0)
Гол: Месси, 76 - 1:0

"Барселона": тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Видаль (Артур, 83), Ракитич (Пуч, 71), Фати (Карлес Перес, 79), Месси, Гризманн.

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