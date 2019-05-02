Гол Месси со штрафного был забит с придуманного фола и с небольшой хитростью

В интернете покадрово разобрали второй гол капитана "Барселоны" Лионеля Месси в ворота "Ливерпуля" (3:0).

Так, с фото видно, что аргентинец сам наткнулся на Фабиньо и придумал фол на ровном месте, при этом еще ударил бразильца по голове.

После того, как штрафной был назначен видно, что Месси на несколько метров приблизил мяч к воротам соперника и в следствии был забит третий гол в матче.

Напомним, что ответный полуфинальный поединок состоится 7 мая.

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