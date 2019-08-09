Гол Месси со штрафного "Ливерпулю" признан лучшим в сезоне-2018/19

Теги барселоналионель мессиливерпуль

Гол Месси со штрафного "Ливерпулю" признан лучшим в сезоне-2018/19

УЕФА объявил, что автором лучшего гола в сезоне-2018/19 стал капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.

Лучший гол был забил со штрафного удара в ворота "Ливерпуля" в полуфинале Лиги чемпионов. Именно за него проголосовало большее количество болельщиков.

За награду также боролись Исмаил Сарр ("Ренн"), Давид Фаупала ("Аполлон"), Педро Родригес ("Челси"), Энцо Мийо (сборная Франции U17), Катерина Свиткова ("Славия"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Нани ("Спортинг" Лиссабон), Иван Ракитич ("Барселона") и Данилу (сборная Португалии).

Напомним, по итогам двух матчей полуфинала Лиги чемпионов "Барселона" вылетела из турнира. 

А еще: "Барселона" без Месси выиграла у "Наполи" в товарищеском матче| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Лукас Моура продлил контракт с "Тоттенхэмом" до 2024 года

Лукас Моура продлил контракт с "Тоттенхэмом" до 2024 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов