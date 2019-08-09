Гол Месси со штрафного "Ливерпулю" признан лучшим в сезоне-2018/19

УЕФА объявил, что автором лучшего гола в сезоне-2018/19 стал капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.

Лучший гол был забил со штрафного удара в ворота "Ливерпуля" в полуфинале Лиги чемпионов. Именно за него проголосовало большее количество болельщиков.

За награду также боролись Исмаил Сарр ("Ренн"), Давид Фаупала ("Аполлон"), Педро Родригес ("Челси"), Энцо Мийо (сборная Франции U17), Катерина Свиткова ("Славия"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Нани ("Спортинг" Лиссабон), Иван Ракитич ("Барселона") и Данилу (сборная Португалии).

Напомним, по итогам двух матчей полуфинала Лиги чемпионов "Барселона" вылетела из турнира.

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