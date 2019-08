Гол Месси со штрафного "Ливерпулю" признан лучшим в сезоне-2018/19

УЕФА объявил, что автором лучшего гола в сезоне-2018/19 стал капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.

Лучший гол был забил со штрафного удара в ворота "Ливерпуля" в полуфинале Лиги чемпионов. Именно за него проголосовало большее количество болельщиков.

Congratulations, Messi!



You voted his free-kick v Liverpool as the #GoalOfTheSeason!#UCL pic.twitter.com/roEMCk5TyN