Гол Месси стал историческим

Гол форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в ворота национальной команды Нигерии в сегодняшнем матче ЧМ-2018 вошел в историю.

Так, результативный удар 31-летнего нападающего стал юбилейным на турнире в России - сотым. Ассистировал звездному нападающему "бело-голубых" полузащитник Эвер Банега.

Напомним, Марадона страстно отреагировал на гол Месси. | soccernews.ru