Гол Миранчука помог "Аталанте" избежать поражения от "Интера"

"Аталанта" ушла от поражения в матче Серии А с "Интером".

В этой встрече дебютный гол забил российский хавбек Алексей Миранчук, вышедший на замену во втором тайме.

"Аталанта" - "Интер" - 1:1 (0:0)

Голы: Мартинес, 58 - 0:1, Миранчук, 79 - 1:1

"Аталанта": Спортьелло, Ромеро, Джимсити, Толой (Ламмерс, 73), Хатебур, Фройлер, Пашалич (Пессина, 60), Малиновский (Миранчук, 59), Руджери (Мохика, 90), Гомес, Сапата (Муриэль, 73).

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Бастони, де Фрай, Дармиан (Хакими, 83), Брозович, Видаль (Гальярдини, 71), Барелла, Янг (Д`Амброзио, 83), Санчес (Перишич, 74), Мартинес (Лукаку, 74).

"Аталанта" занимает 5 место в турнирной таблице, "Интер" на одной строчке ниже.

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