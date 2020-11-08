Гол Миранчука помог "Аталанте" избежать поражения от "Интера"
"Аталанта" ушла от поражения в матче Серии А с "Интером".
В этой встрече дебютный гол забил российский хавбек Алексей Миранчук, вышедший на замену во втором тайме.
"Аталанта" - "Интер" - 1:1 (0:0)
Голы: Мартинес, 58 - 0:1, Миранчук, 79 - 1:1
"Аталанта": Спортьелло, Ромеро, Джимсити, Толой (Ламмерс, 73), Хатебур, Фройлер, Пашалич (Пессина, 60), Малиновский (Миранчук, 59), Руджери (Мохика, 90), Гомес, Сапата (Муриэль, 73).
"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Бастони, де Фрай, Дармиан (Хакими, 83), Брозович, Видаль (Гальярдини, 71), Барелла, Янг (Д`Амброзио, 83), Санчес (Перишич, 74), Мартинес (Лукаку, 74).
"Аталанта" занимает 5 место в турнирной таблице, "Интер" на одной строчке ниже.
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