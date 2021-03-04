Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить "Кротоне", "Милан" спас ничью с "Удинезе" и другие результаты 25-го тура Серии А

Теги миланромааталантаудинезефиорентина

Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить "Кротоне", "Милан" спас ничью с "Удинезе" и другие результаты 25-го тура Серии А

Представляем результаты матчей 25-го тура итальянской Серии А.

"Милан" - "Удинезе" 1:1

Голы: Родриго Бекао, 68 - 0:1, Кессиэ (пен), 90 - 1:1

"Милан": Доннарумма, Романьоли, Калулу (Калабрия, 63), Тео, Кьер, Кессиэ, Тонали (Мейте, 46), Ребич, Кастильехо (Салемакерс, 75), Браим Диас (Хеуге, 63), Рафаэл Леау.

"Удинезе": Муссо, Молина, Бонифаци, Нюйтинк, Зегелар (Ларсен, 71), Арслан (Уолас, 71), Макенго (Льоренте, 56), Перейра (Самир, 82), де Пауль, Родриго Бекао, Несторовски.


"Аталанта" - "Кротоне" 5:1

Голы: Гозенс, 12 - 1:0, Нванкво, 23 - 1:1, Паломино, 48 - 2:1, Муриэль, 50 - 3:1, Иличич, 58 - 4:1, Миранчук, 84 - 5:1

"Аталанта": Спортьелло, Гозенс (Гизланди, 86), Паломино, Гимшити, Мэле, Иличич, Пессина, Малиновский (Миранчук, 63), Фройлер (Пашалич, 63), Ромеро (Кальдара, 69), Муриэль (Сапата, 69).

"Кротоне": Кордац, Педру Перейра, Луперто, Големич, Реца (Рисполи, 46), Эдуардо Энрике (Марроне, 79), Дзанеллато, Жуниор Мессиас, Магальян (Куомо, 51), Ривьер (Петриччоне, 60), Нванкво.  


"Дженоа" - "Сампдория" 1:1

Голы: Дзаппакоста, 52 - 1:0, Тонелли, 77 - 1:1

"Дженоа": Перин, Кришито, Гольданига, Масьелло, Дзаппакоста, Стротман (Кассата, 82), Радованович, Зайц, Бадель, Дестро (Пандев, 73), Шомуродов (Пьяца, 82).

"Сампдория": Аудеро, Тонелли, Ауджелло, Колли, Берешиньски, Верре (Янкто, 59), Адриен Силва, Экдаль, Кандрева, Кейта Бальде (Габбьядини, 71), Куальярелла (Рамирес, 78).


"Фиорентина" - "Рома" 1:2

Голы: Спинаццола, 48 - 0:1, Спинаццола (аг), 60 - 1:1, Диавара, 88 - 1:2

"Фиорентина": Дронговски, Венути, Миленкович, Мартинес, Игор Жулио (Бираги, 42), Амрабат, Кастровилли (Кокорин, 52), Рибери (Валеро, 79), Пульгар (Касерес, 79), Пеццелья, Влахович.

"Рома": Лопес, Спинаццола, Кумбула (Смоллинг, 81), Манчини, Бруно Перес (Карсдорп, 81), Диавара, Кристанте, Пеллегрини, Верету (Педро, 61), Мхитарян (Эль-Шаарави, 67), Майораль.


"Кальяри" - "Болонья" 1:0

Гол: Ругани, 19 - 1:0

"Кальяри": Краньо, Ругани (Чеппителли, 46), Годин, Клаван, Дзаппа (Асамоа, 82), Нандес, Данкан, Жоао Педро (Черри, 82), Марин (Дейола, 79), Наингголан, Симеоне (Паволетти, 61).

"Болонья": Скорупски, Сумаоро, Антов (Медель, 75), Мбайе (Виньято, 64), де Сильвестри, Домингес (Схаутен, 32), Сориано, Сансоне, Сванберг (Паласио, 75), Орсолини (Ольсен, 64), Барроу.


"Беневенто" - "Верона" 0:3

Голы: Фараони, 25 - 0:1, Фулон (аг), 34 - 0:2, Лазанья, 50 - 0:3

"Беневенто": Монтипо, Летициа (Фулон, 11; Туйя, 46), Кальдирола, Депаоли (Импрота, 46), Глик, Ионицэ, Скьяттарелла, Хетемай, Инсинье (Виола, 55), Лападула (Гайч, 74), Сау.

"Верона": Сильвестри, Чеккерини (Ловато, 79), Гюнтер, Маньяни (Давидович, 83), Фараони, Велозу, Тамез (Стураро, 66), Дзакканьи (Бесса, 79), Лазович, Барак, Лазанья (Фавилли, 83).

Читайте также: "Наполи" упустил победу над "Сассуоло" в матче с 6 голами. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ойонго покинет "Краснодар", сыграв всего 12 минут. Футболисту выплатили зарплату за весь контракт

Ойонго покинет "Краснодар", сыграв всего 12 минут. Футболисту выплатили зарплату за весь контракт

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов