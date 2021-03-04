Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить "Кротоне", "Милан" спас ничью с "Удинезе" и другие результаты 25-го тура Серии А
Представляем результаты матчей 25-го тура итальянской Серии А.
"Милан" - "Удинезе" 1:1
Голы: Родриго Бекао, 68 - 0:1, Кессиэ (пен), 90 - 1:1
"Милан": Доннарумма, Романьоли, Калулу (Калабрия, 63), Тео, Кьер, Кессиэ, Тонали (Мейте, 46), Ребич, Кастильехо (Салемакерс, 75), Браим Диас (Хеуге, 63), Рафаэл Леау.
"Удинезе": Муссо, Молина, Бонифаци, Нюйтинк, Зегелар (Ларсен, 71), Арслан (Уолас, 71), Макенго (Льоренте, 56), Перейра (Самир, 82), де Пауль, Родриго Бекао, Несторовски.
"Аталанта" - "Кротоне" 5:1
Голы: Гозенс, 12 - 1:0, Нванкво, 23 - 1:1, Паломино, 48 - 2:1, Муриэль, 50 - 3:1, Иличич, 58 - 4:1, Миранчук, 84 - 5:1
"Аталанта": Спортьелло, Гозенс (Гизланди, 86), Паломино, Гимшити, Мэле, Иличич, Пессина, Малиновский (Миранчук, 63), Фройлер (Пашалич, 63), Ромеро (Кальдара, 69), Муриэль (Сапата, 69).
"Кротоне": Кордац, Педру Перейра, Луперто, Големич, Реца (Рисполи, 46), Эдуардо Энрике (Марроне, 79), Дзанеллато, Жуниор Мессиас, Магальян (Куомо, 51), Ривьер (Петриччоне, 60), Нванкво.
"Дженоа" - "Сампдория" 1:1
Голы: Дзаппакоста, 52 - 1:0, Тонелли, 77 - 1:1
"Дженоа": Перин, Кришито, Гольданига, Масьелло, Дзаппакоста, Стротман (Кассата, 82), Радованович, Зайц, Бадель, Дестро (Пандев, 73), Шомуродов (Пьяца, 82).
"Сампдория": Аудеро, Тонелли, Ауджелло, Колли, Берешиньски, Верре (Янкто, 59), Адриен Силва, Экдаль, Кандрева, Кейта Бальде (Габбьядини, 71), Куальярелла (Рамирес, 78).
"Фиорентина" - "Рома" 1:2
Голы: Спинаццола, 48 - 0:1, Спинаццола (аг), 60 - 1:1, Диавара, 88 - 1:2
"Фиорентина": Дронговски, Венути, Миленкович, Мартинес, Игор Жулио (Бираги, 42), Амрабат, Кастровилли (Кокорин, 52), Рибери (Валеро, 79), Пульгар (Касерес, 79), Пеццелья, Влахович.
"Рома": Лопес, Спинаццола, Кумбула (Смоллинг, 81), Манчини, Бруно Перес (Карсдорп, 81), Диавара, Кристанте, Пеллегрини, Верету (Педро, 61), Мхитарян (Эль-Шаарави, 67), Майораль.
"Кальяри" - "Болонья" 1:0
Гол: Ругани, 19 - 1:0
"Кальяри": Краньо, Ругани (Чеппителли, 46), Годин, Клаван, Дзаппа (Асамоа, 82), Нандес, Данкан, Жоао Педро (Черри, 82), Марин (Дейола, 79), Наингголан, Симеоне (Паволетти, 61).
"Болонья": Скорупски, Сумаоро, Антов (Медель, 75), Мбайе (Виньято, 64), де Сильвестри, Домингес (Схаутен, 32), Сориано, Сансоне, Сванберг (Паласио, 75), Орсолини (Ольсен, 64), Барроу.
"Беневенто" - "Верона" 0:3
Голы: Фараони, 25 - 0:1, Фулон (аг), 34 - 0:2, Лазанья, 50 - 0:3
"Беневенто": Монтипо, Летициа (Фулон, 11; Туйя, 46), Кальдирола, Депаоли (Импрота, 46), Глик, Ионицэ, Скьяттарелла, Хетемай, Инсинье (Виола, 55), Лападула (Гайч, 74), Сау.
"Верона": Сильвестри, Чеккерини (Ловато, 79), Гюнтер, Маньяни (Давидович, 83), Фараони, Велозу, Тамез (Стураро, 66), Дзакканьи (Бесса, 79), Лазович, Барак, Лазанья (Фавилли, 83).
Читайте также: "Наполи" упустил победу над "Сассуоло" в матче с 6 голами. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Холанд готов перейти только в два клуба
-
Стало известно место проведения матча ЛЧ "Ливерпуль" - "РБ Лейпциг"
-
Романцева перевели из реанимации в палату после инфаркта
-
Пользователи Soccernews считают, что Месси останется в "Барселоне"
-
"Барселона" совершила камбек и пролезла в финал Кубка Испании! Выражаем не самое популярное мнение о работе Кумана в "Барсе"
Лента новостей
-
Клопп высказался о давлении из-за неудачных результатов "Ливерпуля"
-
В "Тамбове" погасили часть долга перед некоторыми игроками
-
Ойонго покинет "Краснодар", сыграв всего 12 минут. Футболисту выплатили зарплату за весь контракт
-
Появилась информация о состоянии Аланы Мамаевой
-
"Ливерпуль" хочет подписать молодого защитника "Спортинга"
-
Назван лучший игрок "Зенита" в феврале
-
Холанд готов перейти только в два клуба
-
Стало известно место проведения матча ЛЧ "Ливерпуль" - "РБ Лейпциг"
-
"Барселона" ответила на троллинг "Севильи" после камбэка в Кубке Испании
-
Романцева перевели из реанимации в палату после инфаркта
-
Пользователи Soccernews считают, что Месси останется в "Барселоне"
-
Экс-защитника сборной Италии приговорили к тюремному сроку
-
"Сочи" готовит новый контракт для Нобоа
-
"Монако" нацелился на голкипера "Баварии"
-
Тухель пообещал, что "Челси" со следующего сезона будет бороться за все трофеи
-
Уткин объяснил, почему Юрия Розанова называли "дяденькой"
-
Тренер "Монако" оценил игру Головина в матче со "Страсбуром"
-
"Барселона" совершила камбек и пролезла в финал Кубка Испании! Выражаем не самое популярное мнение о работе Кумана в "Барсе"
-
Куман прокомментировал камбэк "Барселоны" в противостоянии с "Севильей"
-
Игрок "Спартака" опубликовал трогательные фото с беременной невестой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17