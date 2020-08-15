Гол Миранчука принес "Локомотиву" минимальную победу над "Краснодаром"

В рамках второго тура РПЛ "Локомотив" переиграл "Краснодар".

Единственный гол в матче забил Алексей Миранчук. "Железнодорожники" за два тура набрали 6 очков и идут на втором месте.

"Локомотив" - "Краснодар" 1:0

Гол: Миранчук, 43 - 1:0

"Локомотив": Гильерме, Чорлука, Серкейра, Живоглядов, Рыбус, Баринов, Рыбчинский (Магкеев, 63), Миранчук, Крыховяк, Жемалетдинов, Смолов.

"Краснодар": Сафонов, Рамирес (Смольников, 70), Петров, Мартынович, Панталеао, Уткин (Сулейманов, 63), Газинский (Мацукатов, 78), Кабелла, Ольссон, Вандерсон, Берг.

Читайте также: ЦСКА обыграл "Тамбов" в матче РПЛ. | http://soccernews.ru