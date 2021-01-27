Гол Миранчука вывел "Аталанту" в полуфинал Кубка Италии

В рамках 1/4 финала Кубка Италии "Аталанта" обыграла "Лацио".

Россиянин Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провел на поле 59 минут, но за две минуты до ухода с поля успел забить победный гол.

В полуфинале "Аталанта" сыграет против победителя пары "Наполи" - "Специя".

"Аталанта" - "Лацио" 3:2

Голы: Гимшити, 7 - 1:0, Мурики, 17 - 1:1, Ачерби, 34 - 1:2, Малиновский, 37 - 2:2, Миранчук, 57 - 3:2

"Аталанта": Голлини, Гозенс, Паломино, Гимшити, Мэле (Кальдара, 88), Миранчук (де Рон, 59), Фройлер, Малиновский (Сапата, 59), Пессина, Ромеро, Муриэль (Толои, 63).

"Лацио": Рейна, Худт (Иммобиле, 71), Ачерби, Габаррон (Пароло, 46), Марушич, Эскаланте (Корреа, 62), Милинкович-Савич, Фарес (Лаццари, 46), Акпа-Акпро, Перейра (Лулич, 81), Мурики.

Удаление: Паломино (53).

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