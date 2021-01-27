Гол Миранчука вывел "Аталанту" в полуфинал Кубка Италии
В рамках 1/4 финала Кубка Италии "Аталанта" обыграла "Лацио".
Россиянин Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провел на поле 59 минут, но за две минуты до ухода с поля успел забить победный гол.
В полуфинале "Аталанта" сыграет против победителя пары "Наполи" - "Специя".
"Аталанта" - "Лацио" 3:2
Голы: Гимшити, 7 - 1:0, Мурики, 17 - 1:1, Ачерби, 34 - 1:2, Малиновский, 37 - 2:2, Миранчук, 57 - 3:2
"Аталанта": Голлини, Гозенс, Паломино, Гимшити, Мэле (Кальдара, 88), Миранчук (де Рон, 59), Фройлер, Малиновский (Сапата, 59), Пессина, Ромеро, Муриэль (Толои, 63).
"Лацио": Рейна, Худт (Иммобиле, 71), Ачерби, Габаррон (Пароло, 46), Марушич, Эскаланте (Корреа, 62), Милинкович-Савич, Фарес (Лаццари, 46), Акпа-Акпро, Перейра (Лулич, 81), Мурики.
Удаление: Паломино (53).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17