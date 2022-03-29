Гол Модрича помог Хорватии победить Болгарию

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Гол Модрича помог Хорватии победить Болгарию

Фото: твиттер Луки Модрича/Автор неизвестен

Сборная Хорватии в товарищеском матче обыграла национальную команду Болгарии со счетом 2:1.

Победу хорватам принесли голы Луки Модрича и Андрея Крамарича. В составе болгар отличился Кирилл Десподов.

Хорватия - Болгария - 2:1 (0:0)

Голы: Десподов, 69 - 0:1, Модрич, 76 (с пенальти) - 1:1), Крамарич, 80 - 2:1. 

Хорватия: Ивушич, Вида (Перишич, 46), Чалета-Цар, Баришич, Шкорич (Понграчич, 27), Оршич, Пашалич, Влашич (Крамарич, 62), Моро (Ковачич, 46), Майер (Модрич, 72), Ливая (Будимир, 62).

Болгария: Вуцов, Йорданов, П.Христов, Турицов (Орачев, 69), А.Христов, Неделев (Цонев, 84), Чочев (Костадинов, 61), Малинов (Янков, 84), Десподов, Кирилов (Йомов, 62), Минчев (А.Илиев, 46).

Удаления: Чалета-Цар, 63. Десподов, 70. 

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