Гол Мораеса принес киевскому "Динамо" победу над "Вересом"

Теги динамо киевверес ровно

Гол Мораеса принес киевскому "Динамо" победу над "Вересом"

В матче 23-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на своем поле победило "Верес". Единственный мяч в начале встречи забил Мораес. После этой встрече "Динамо" занимает второе место в Премьер-лиге, "Верес" остался на шестой позиции.

"Динамо" Киев – "Верес" Ровно - 1:0 (1:0)
Гол: Мораес, 14 - 1:0

"Динамо": Бойко, Кадар, Бурда, Пиварич, Кендзера, Шепелев, Вербич, Буяльский, Морозюк (Гонсалес, 90+3), Беседин (Мбокани, 74), Мораес (Шапаренко, 61).

"Верес": Бандура, Западня (Приймак, 87), Симинин, Адамюк, Каменюка, Карасюк, Морозенко (Мягков, 61), Кожанов (Пепи, 67), Борзенко, Степанюк, Кулиш.

Не пропустите: "Заря" при нереализованном пенальти не смогла обыграть "Мариуполь". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Топ-10 игроков по росту трансферной стоимости с начала сезона 2017/2018

Топ-10 игроков по росту трансферной стоимости с начала сезона 2017/2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 22 51
2 Динамо Киев 22 45
3 Ворскла 22 37
4 Заря Луганск 22 33
5 Верес Ровно 22 32
6 Мариуполь 22 32
7 Олимпик Донецк 22 28
8 Александрия 22 23
9 Звезда Кропивницкий 22 19
10 Карпаты Львов 22 19
11 Черноморец Одесса 22 18
12 Сталь Каменское 22 15
Полная таблица

топ-5 тегов