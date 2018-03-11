Гол Мораеса принес киевскому "Динамо" победу над "Вересом"

В матче 23-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на своем поле победило "Верес". Единственный мяч в начале встречи забил Мораес. После этой встрече "Динамо" занимает второе место в Премьер-лиге, "Верес" остался на шестой позиции.

"Динамо" Киев – "Верес" Ровно - 1:0 (1:0)

Гол: Мораес, 14 - 1:0

"Динамо": Бойко, Кадар, Бурда, Пиварич, Кендзера, Шепелев, Вербич, Буяльский, Морозюк (Гонсалес, 90+3), Беседин (Мбокани, 74), Мораес (Шапаренко, 61).

"Верес": Бандура, Западня (Приймак, 87), Симинин, Адамюк, Каменюка, Карасюк, Морозенко (Мягков, 61), Кожанов (Пепи, 67), Борзенко, Степанюк, Кулиш.

Не пропустите: "Заря" при нереализованном пенальти не смогла обыграть "Мариуполь". | http://soccernews.ru