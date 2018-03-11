Гол Мораеса принес киевскому "Динамо" победу над "Вересом"
В матче 23-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на своем поле победило "Верес". Единственный мяч в начале встречи забил Мораес. После этой встрече "Динамо" занимает второе место в Премьер-лиге, "Верес" остался на шестой позиции.
"Динамо" Киев – "Верес" Ровно - 1:0 (1:0)
Гол: Мораес, 14 - 1:0
"Динамо": Бойко, Кадар, Бурда, Пиварич, Кендзера, Шепелев, Вербич, Буяльский, Морозюк (Гонсалес, 90+3), Беседин (Мбокани, 74), Мораес (Шапаренко, 61).
"Верес": Бандура, Западня (Приймак, 87), Симинин, Адамюк, Каменюка, Карасюк, Морозенко (Мягков, 61), Кожанов (Пепи, 67), Борзенко, Степанюк, Кулиш.
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|Команда
|М
|О
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|Шахтер Донецк
|22
|51
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Ворскла
|22
|37
|4
|Заря Луганск
|22
|33
|5
|Верес Ровно
|22
|32
|6
|Мариуполь
|22
|32
|7
|Олимпик Донецк
|22
|28
|8
|Александрия
|22
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|9
|Звезда Кропивницкий
|22
|19
|10
|Карпаты Львов
|22
|19
|11
|Черноморец Одесса
|22
|18
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|22
|15