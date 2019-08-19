Гол Мораты принес победу "Атлетико" над "Хетафе"

Теги атлетико мадридхетафе

Гол Мораты принес победу "Атлетико" над "Хетафе"

В 1-м туре чемпионата испанской Примеры мадридский "Атлетико" добился победы над "Хетафе" со счетом 1:0. Победу мадридцам принес гол в середине первого тайма Альваро Мораты. Во 2-м тайме форвард мог оформить дубль, но не реализовал пенальти.

"Атлетико" – "Хетафе" - 1:0 (1:0)
Гол: Мората, 23 - 1:0

"Атлетико": Облак, Хименес, Лоди, Савич, Триппьер, Лемар (Витоло, 73), Коке, Сауль, Томас (Эрмосо, 62), Фелиш (Льоренте, 66), Мората.

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