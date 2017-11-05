Гол Мораты приносит "Челси" победу над "Манчестер Юнайтед"
Эстафета громкого и статусного воскресного лондонско-манчестерского противостояния была принята на "Стэмфорд Бридж", где действующий чемпион "Челси" принимал "Манчестер Юнайтед" во главе со своим бывшим наставником Жозе Моуринью. В прошлом году визит в столицу не удался для "Особенного", ведь его "красные дьяволы" в пух и прах были разбиты ребятами Антонио Конте. Текущий лидер чемпионата "Манчестер Сити" уже добыл свои три очка, укрепившись на первом месте, поэтому "Юнайтед" больше всего желал не отпускать в большой отрыв своих соседей по городу.
У "пенсионеров" были свои задачи. Победа лондонскому клубу нужна была не меньше, чем оппоненту, дабы не только приблизится к ним и "Тоттенхэму" в турнирной таблице, но и частично реабилитироваться после безвольного проигрыша в Риме посреди недели в Лиге чемпионов. Конте от греха подальше убрал в запас Рюдигера, напривозившего в матче с "Ромой", предпочитая в старте видеть Кристенсена. Очень важно, что успел восстановится Нголо Канте, который с первых минут занял свое привычное место в центре поля. В стартовом протоколе манкунианцев отсутствовал Феллаини, зато вернулся в строй Мхитарян.
В отличие от предыдущего противостояния, этот начался довольно-таки скучно. Команды не желали рисковать, играли максимально осторожно и в средне темпе. Правда, это не помешало на седьмой минуте мячу оказаться в сетке ворот Давида Де Хеа после срезки Фила Джонса. Но арбитр гол не засчитал, та как защитника "Юнайтед" в спину толкал Мората. По итогу первого тайма ни хозяевам, ни гостям так и не удалось отличиться. По игре, хоть и небольшое, но преимущество было на стороне "Челси", в том числе и по владению мячом и количеству точных ударов.
Перерыв пошел на пользу лондонцам. Агрессивнее заиграли хозяева, гости же преднамеренно продолжили занимать выжидающую позицию, а спустя десять минут "синие" открыли счет. В очередной раз принесла свои плоды уже наигранная комбинация, когда Аспиликуэта вдруг подает в штрафную, где Мората, отклеившись от защитников классным ударом головой отправляет снаряд точно в "девятку". Моуринью не мог не отреагировать на пропущенный гол, поэтому тут же бросил в бой Феллаини и Марсьяля, с выходом которых оживилась игра "красных дьяволов".
Тот факт, что манкунианцам доводилось больше созидать, был только на руку лондонцам. Закрывать лавку задолго до свистка мог и Бакайоко, и Азар. Но первому не хватило точности, а второй, замешкавшись с мячом пробил точно в руки Де Хеа. Итак, "Челси" справедливо с минимальным счетом обыгрывает "Манчестер Юнайтед", позволяя другой манчестерской команде оторваться от ближайшего преследователя на восемь очков.
"Челси" – "Манчестер Юнайтед" – 1:0
Голы: Мората, 55 – 1:0
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэхилл, Дзаппакоста (Рюдигер, 66), Канте, Бакайоко, Алонсо, Фабрегас (Дринкуотер, 79), Азар (Виллиан, 87), Мората
"Ман Юнайтед": Де Хеа, Байи, Смоллинг, Джонс (Феллаини, 63), Валенсия, Эррера, Матич, Янг (Лингард, 78), Мхитарян (Марсьяль, 62), Рашфорд, Лукаку
Богдан Архипенко
Также читайте! Отчет матча "Манчестер Сити" - "Арсенал" | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|11
|31
|2
|Манчестер Юнайтед
|10
|23
|3
|Тоттенхэм
|11
|23
|4
|Челси
|10
|19
|5
|Ливерпуль
|11
|19
|6
|Арсенал Лондон
|11
|19
|7
|Бернли
|11
|19
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Уотфорд
|10
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|11
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|14
|12
|Лестер Сити
|11
|13
|13
|Саутгемптон
|11
|13
|14
|Сток Сити
|11
|12
|15
|Вест Бромвич Альбион
|11
|10
|16
|Борнмут
|11
|10
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|9
|18
|Суонси Сити
|11
|8
|19
|Эвертон
|10
|8
|20
|Кристал Пэлас
|11
|4