Гол Мораты приносит "Челси" победу над "Манчестер Юнайтед"

Эстафета громкого и статусного воскресного лондонско-манчестерского противостояния была принята на "Стэмфорд Бридж", где действующий чемпион "Челси" принимал "Манчестер Юнайтед" во главе со своим бывшим наставником Жозе Моуринью. В прошлом году визит в столицу не удался для "Особенного", ведь его "красные дьяволы" в пух и прах были разбиты ребятами Антонио Конте. Текущий лидер чемпионата "Манчестер Сити" уже добыл свои три очка, укрепившись на первом месте, поэтому "Юнайтед" больше всего желал не отпускать в большой отрыв своих соседей по городу.

У "пенсионеров" были свои задачи. Победа лондонскому клубу нужна была не меньше, чем оппоненту, дабы не только приблизится к ним и "Тоттенхэму" в турнирной таблице, но и частично реабилитироваться после безвольного проигрыша в Риме посреди недели в Лиге чемпионов. Конте от греха подальше убрал в запас Рюдигера, напривозившего в матче с "Ромой", предпочитая в старте видеть Кристенсена. Очень важно, что успел восстановится Нголо Канте, который с первых минут занял свое привычное место в центре поля. В стартовом протоколе манкунианцев отсутствовал Феллаини, зато вернулся в строй Мхитарян.

В отличие от предыдущего противостояния, этот начался довольно-таки скучно. Команды не желали рисковать, играли максимально осторожно и в средне темпе. Правда, это не помешало на седьмой минуте мячу оказаться в сетке ворот Давида Де Хеа после срезки Фила Джонса. Но арбитр гол не засчитал, та как защитника "Юнайтед" в спину толкал Мората. По итогу первого тайма ни хозяевам, ни гостям так и не удалось отличиться. По игре, хоть и небольшое, но преимущество было на стороне "Челси", в том числе и по владению мячом и количеству точных ударов.

Перерыв пошел на пользу лондонцам. Агрессивнее заиграли хозяева, гости же преднамеренно продолжили занимать выжидающую позицию, а спустя десять минут "синие" открыли счет. В очередной раз принесла свои плоды уже наигранная комбинация, когда Аспиликуэта вдруг подает в штрафную, где Мората, отклеившись от защитников классным ударом головой отправляет снаряд точно в "девятку". Моуринью не мог не отреагировать на пропущенный гол, поэтому тут же бросил в бой Феллаини и Марсьяля, с выходом которых оживилась игра "красных дьяволов".

Тот факт, что манкунианцам доводилось больше созидать, был только на руку лондонцам. Закрывать лавку задолго до свистка мог и Бакайоко, и Азар. Но первому не хватило точности, а второй, замешкавшись с мячом пробил точно в руки Де Хеа. Итак, "Челси" справедливо с минимальным счетом обыгрывает "Манчестер Юнайтед", позволяя другой манчестерской команде оторваться от ближайшего преследователя на восемь очков.

"Челси" – "Манчестер Юнайтед" – 1:0

Голы: Мората, 55 – 1:0

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэхилл, Дзаппакоста (Рюдигер, 66), Канте, Бакайоко, Алонсо, Фабрегас (Дринкуотер, 79), Азар (Виллиан, 87), Мората

"Ман Юнайтед": Де Хеа, Байи, Смоллинг, Джонс (Феллаини, 63), Валенсия, Эррера, Матич, Янг (Лингард, 78), Мхитарян (Марсьяль, 62), Рашфорд, Лукаку

Богдан Архипенко

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