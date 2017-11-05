Гол Мораты приносит "Челси" победу над "Манчестер Юнайтед"

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Гол Мораты приносит "Челси" победу над "Манчестер Юнайтед"Эстафета громкого и статусного воскресного лондонско-манчестерского противостояния была принята на "Стэмфорд Бридж", где действующий чемпион "Челси" принимал "Манчестер Юнайтед" во главе со своим бывшим наставником Жозе Моуринью. В прошлом году визит в столицу не удался для "Особенного", ведь его "красные дьяволы" в пух и прах были разбиты ребятами Антонио Конте. Текущий лидер чемпионата "Манчестер Сити" уже добыл свои три очка, укрепившись на первом месте, поэтому "Юнайтед" больше всего желал не отпускать в большой отрыв своих соседей по городу.

У "пенсионеров" были свои задачи. Победа лондонскому клубу нужна была не меньше, чем оппоненту, дабы не только приблизится к ним и "Тоттенхэму" в турнирной таблице, но и частично реабилитироваться после безвольного проигрыша в Риме посреди недели в Лиге чемпионов. Конте от греха подальше убрал в запас Рюдигера, напривозившего в матче с "Ромой", предпочитая в старте видеть Кристенсена. Очень важно, что успел восстановится Нголо Канте, который с первых минут занял свое привычное место в центре поля. В стартовом протоколе манкунианцев отсутствовал Феллаини, зато вернулся в строй Мхитарян.

В отличие от предыдущего противостояния, этот начался довольно-таки скучно. Команды не желали рисковать, играли максимально осторожно и в средне темпе. Правда, это не помешало на седьмой минуте мячу оказаться в сетке ворот Давида Де Хеа после срезки Фила Джонса. Но арбитр гол не засчитал, та как защитника "Юнайтед" в спину толкал Мората. По итогу первого тайма ни хозяевам, ни гостям так и не удалось отличиться. По игре, хоть и небольшое, но преимущество было на стороне "Челси", в том числе и по владению мячом и количеству точных ударов.

Перерыв пошел на пользу лондонцам. Агрессивнее заиграли хозяева, гости же преднамеренно продолжили занимать выжидающую позицию, а спустя десять минут "синие" открыли счет. В очередной раз принесла свои плоды уже наигранная комбинация, когда Аспиликуэта вдруг подает в штрафную, где Мората, отклеившись от защитников классным ударом головой отправляет снаряд точно в "девятку". Моуринью не мог не отреагировать на пропущенный гол, поэтому тут же бросил в бой Феллаини и Марсьяля, с выходом которых оживилась игра "красных дьяволов".

Тот факт, что манкунианцам доводилось больше созидать, был только на руку лондонцам. Закрывать лавку задолго до свистка мог и Бакайоко, и Азар. Но первому не хватило точности, а второй, замешкавшись с мячом пробил точно в руки Де Хеа. Итак, "Челси" справедливо с минимальным счетом обыгрывает "Манчестер Юнайтед", позволяя другой манчестерской команде оторваться от ближайшего преследователя на восемь очков.

"Челси" –  "Манчестер Юнайтед" – 1:0

Голы: Мората, 55 – 1:0

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэхилл, Дзаппакоста (Рюдигер, 66), Канте, Бакайоко, Алонсо, Фабрегас (Дринкуотер, 79), Азар (Виллиан, 87), Мората

"Ман Юнайтед": Де Хеа, Байи, Смоллинг, Джонс (Феллаини, 63), Валенсия, Эррера, Матич, Янг (Лингард, 78), Мхитарян (Марсьяль, 62), Рашфорд, Лукаку

Богдан Архипенко

Также читайте! Отчет матча "Манчестер Сити" - "Арсенал"  | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 10 19
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 10 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Вест Бромвич Альбион 11 10
16 Борнмут 11 10
17 Вест Хэм Юнайтед 11 9
18 Суонси Сити 11 8
19 Эвертон 10 8
20 Кристал Пэлас 11 4
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