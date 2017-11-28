Гол Морено принес "Эспаньолу" победу над "Хетафе"

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Гол Морено принес "Эспаньолу" победу над "Хетафе"

В рамках 13-го тура испанской Примеры "Хетафе" на выезде уступил "Эспаньолу".

"Эспаньол" – "Хетафе" 1:0

Гол: Морено, 55 - 1:0

"Эспаньол": Лопес, Лопес Сильва, Эрмосо, Кариколь, Хурадо, Санчес, Хави Фуэго (Марк Наварро, 46), Дардер, Пьятти (Мелендо, 69), Гарсия, Морено.

"Хетафе": Гуаита, Даконам, Антунеш, Суарес, Кала, Портильо (Альваро, 69), Бергара, Арамбарри (Мора, 72), Дьедиу (Монтеро, 75), Молина, Анхель.

Предупреждения: Даконам (21), Кала (42), Хави Фуэго (45), Бергара (59), Гарсия (65), Суарес (82), Молина (89), Антунеш (89), Дардер (90). | http://soccernews.ru

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