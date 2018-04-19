Гол Мозеса принес "Челси" победу над "Бернли"
"Бернли" в перенесенном матче 31 тура АПЛ встретился с "Челси". Команда Антонио Конте ведет борьбу с "Тоттенхэмом" за попадание в Лигу чемпионов. Отставание значительное, до этой встречи составляло восемь очков, однако "аристократы" сумели победить "Бернли" и сократили его до пяти. Осталось всего четыре игры, вполне вероятно, что "Челси" так и останется пятым, но Конте обещал бороться до последнего.
Гости активно начал игру, команда из Лондона с первых минут побежала вперед и могла рассчитывать на пенальти в самом дебюте встречи. Педро подключил к атаке Жиру, Оливье вошел в штрафную, а затем упал в борьбе с Лонгом. Игрок "Бернли" в мяч не играл, но арбитр все равно пенальти не поставил. Следом неплохо пробивал Мората, испанец воспользовался скидкой Жиру, ворвался в штрафную хозяев, однако переиграть Поупа не сумел. Тем не менее давление "Челси" дало свои плоды, "бордовые" ошиблись и забили сами себе. Мозес навесил с правого фланга, Поуп играл на выходе, но не сумел забрать мяч, пытаясь выбить его, но попал в Лонга, от которого игровой снаряд и залетел в сетку.
"Челси" продолжил атаковать и после забитого мяча, Педро неплохо стрелял со штрафного, а через минуту уже Мората убежал от защитника, но пробил прямо в Поупа. В конце тайма возможность для прицельного удара была у Канте, однако француз отправил игровой снаряд на трибуны.
Во втором тайме Альваро Мората обязан был ставить точку в этой встрече, Альваро убежал один на один, но пробил рядом со штангой, ответ "Бернли" заставил встать весь стадион: Гудмундсон пробил из-за штрафной, Барнс подставил ногу, после чего мяч оказался в воротах. Хозяева практически не атаковали, забили все же не совсем логичный гол, но он не смутил игроков "Челси". Через пять минут Жиру едва не забил гол ударом скорпиона, однако мяч полетел дальше на Мозеса, который расстрелял ближний угол ворот Поупа.
В оставшееся время ближе к голу были гости, Эмерсон и Азар упустили свои возможности, но и без этого "Челси" сумел довести дело до победы.
"Бернли" – "Челси" – 1:2
Голы: Лонг в свои ворота, 20 – 0:1; Барнс, 64 – 1:1; Мозес, 69 – 1:2
"Бернли": Поуп, Лоутон, Тарковски, Лонг, Уорд, Гудмундсон, Вествуд, Корк, Леннон (Уэллс, 87), Вуд (Воукс, 73), Барнс.
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кэхилл, Рюдигер, Мозес, Бакайоко, Эмерсон (Дзаппакоста, 84), Канте, Педро, Жиру, Мората (Азар, 71).
Вячеслав Горбачев
Не пропустите: "Бернли" – "Челси" – 1:2 (обзор) | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|33
|87
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|34
|70
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|33
|60
|6
|Арсенал Лондон
|33
|54
|7
|Бернли
|33
|52
|8
|Лестер Сити
|33
|43
|9
|Эвертон
|34
|42
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|41
|11
|Борнмут
|35
|38
|12
|Уотфорд
|34
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
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|Вест Хэм Юнайтед
|33
|35
|15
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
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|Кристал Пэлас
|34
|34
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|Суонси Сити
|33
|33
|18
|Саутгемптон
|33
|28
|19
|Сток Сити
|34
|28
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|Вест Бромвич Альбион
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|24