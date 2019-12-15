Гол Мунира не спас "Севилью" от поражения домашнем матче с "Вильярреалом"
В матче 17-го тура чемпионата Испании "Севилья" проиграла "Вильярреалу" со счетом 1:2. Единственный гол в составе севильцев забил Мунир Эль-Хаддади. У гостей отличились Рауль Альбиоль и Карл Токо-Экамби.
Благодаря победе "Вильярреал" поднялся на 13-е место в турнирной таблице Примеры. "Севилья" осталась на 3-й позиции.
"Севилья" - "Вильярреал" - 1:2 (0:1)
Голы: Альбиоль, 13 - 0:1, Эль-Хаддади, 61 - 1:1, Токо-Экамби, 74 - 1:2
"Севилья": Вацлик, Диего Карлос, Регилон, Каррису, Навас, Фернандо, Васкес, Банега (Даббур, 78), Оливер Торрес (Жордан, 78), Мунир, де Йонг (Эрнандес, 59).
"Вильярреал": Асенхо, Альбиоль, Пау Торрес, Кинтилья, Марио Гаспар, Чуквуэзе (Токо-Экамби, 66), Замбо-Ангисса, Иборра, Мойсес Гомес, Тригерос (Фунес Мори, 89), Жерар Морено (Пенья, 78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|35
|2
|Реал Мадрид
|15
|34
|3
|Севилья
|17
|31
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|16
|26
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
|22
|14
|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10