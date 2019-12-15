Гол Мунира не спас "Севилью" от поражения домашнем матче с "Вильярреалом"

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Гол Мунира не спас "Севилью" от поражения домашнем матче с "Вильярреалом"

В матче 17-го тура чемпионата Испании "Севилья" проиграла "Вильярреалу" со счетом 1:2. Единственный гол в составе севильцев забил Мунир Эль-Хаддади. У гостей отличились Рауль Альбиоль и Карл Токо-Экамби.

Благодаря победе "Вильярреал" поднялся на 13-е место в турнирной таблице Примеры. "Севилья" осталась на 3-й позиции.

"Севилья" - "Вильярреал" - 1:2 (0:1)
Голы: Альбиоль, 13 - 0:1, Эль-Хаддади, 61 - 1:1, Токо-Экамби, 74 - 1:2

"Севилья": Вацлик, Диего Карлос, Регилон, Каррису, Навас, Фернандо, Васкес, Банега (Даббур, 78), Оливер Торрес (Жордан, 78), Мунир, де Йонг (Эрнандес, 59).

"Вильярреал": Асенхо, Альбиоль, Пау Торрес, Кинтилья, Марио Гаспар, Чуквуэзе (Токо-Экамби, 66), Замбо-Ангисса, Иборра, Мойсес Гомес, Тригерос (Фунес Мори, 89), Жерар Морено (Пенья, 78).

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